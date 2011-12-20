Polya
На сайте с 25 февраля 2010
Cогласна практически со всем вышенаписанном.
В данный момент работаю фрилансером в редакции, и это, если честно, гораздо удобнее, чем сидеть в офисе весь день. Если уж на то пошло, то практически любого человека, занимающего высокую должность, можно назвать отчасти фрилансом. Взять, хотя бы, редактора журнала: он заправляет всем, но при этом может не появляться в редакции несколько дней, общаясь и работая на отдалении.
Даже если бы у меня и не было сейчас учебы, то я вряд ли бы согласилась вернуться обратно в штат. Когда ты фриланс - у тебя больше возможностей.
если результаты и будут, то только спустя долгое время
сначала власти будут долго-долго устанавливать такие мусорные контейнеры по всей совсем не маленькой Москве. потом люди будут долго-долго учиться, что и куда бросать.
но уже хотя бы сама попытка нагнать Европу радует
похоже чем-то на камергерский прайм-стар. только в зеленом цвете и места побольше.. заглянем
по концепции похоже на Хлеб энд Ко. но впечатления от фотографий очень приятные. на заметку
"Хочу блинов!"
на журфаке МГУ надо бы еще стены сфотографировать. вот где настоящее искусство таится)
так по-yotaвски! совершенно не похоже на офис, находящийся в России. в таком месте работать - одно удовольствие!
разнообразие в меню - хорошее решение. главное, чтобы еда оставалась вкусной. а цены.. бывают и похуже
может быть ввести age control и правильное решение, только не думаю,что от этого что-то больно изменится
и среди 21-летних есть ублюдки похлеще. тут не в возрасте дело, а в том, что у человека в голове. если он аморальный урод, то возраст тут не поможет
Даже возрастное ограничение не помешает, к примеру, тем же ребятам прийти и опять разгромить все нафиг.
Жалкое зрелище, чес слово. Вот она, "элита" молодежи..
видели бы вы голубую лагуну на Мальте
пляжи красивые конечно, но ничего особенного)
хотя Крит с белыми песками - очень и очень
а с чего Вы взяли, что это элита?
Элита (от лат. electus, англ. фр. elite — избранный, лучший[1]) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению.
по-моему социум с таких вооообще не нуждается, примером никому они не являются, если Вы о том, что у них денег дофига - я очень сомневаюсь, ибо будь это так - они бы не забивались в малюсенькие квартиры по 40 человек, чтобы переночевать там (при этом наверняка разгромив).
*в таких
вы не заметили кавычек рядом со словом
а wi-fi есть?