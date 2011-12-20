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Polya

На сайте с 25 февраля 2010

Комментарии18
Темы0
Посты1
Коротко0
Новое место: Ресторан «Счастье»

а wi-fi есть?

Что лучше — фриланс или работа в штате?

Cогласна практически со всем вышенаписанном.
В данный момент работаю фрилансером в редакции, и это, если честно, гораздо удобнее, чем сидеть в офисе весь день. Если уж на то пошло, то практически любого человека, занимающего высокую должность, можно назвать отчасти фрилансом. Взять, хотя бы, редактора журнала: он заправляет всем, но при этом может не появляться в редакции несколько дней, общаясь и работая на отдалении.
Даже если бы у меня и не было сейчас учебы, то я вряд ли бы согласилась вернуться обратно в штат. Когда ты фриланс - у тебя больше возможностей.

Москва - Сортировочная: раздельный сбор мусора

если результаты и будут, то только спустя долгое время
сначала власти будут долго-долго устанавливать такие мусорные контейнеры по всей совсем не маленькой Москве. потом люди будут долго-долго учиться, что и куда бросать.
но уже хотя бы сама попытка нагнать Европу радует

Новое место: «Кофе Is»

похоже чем-то на камергерский прайм-стар. только в зеленом цвете и места побольше.. заглянем

Новое место: Lunchbox

по концепции похоже на Хлеб энд Ко. но впечатления от фотографий очень приятные. на заметку

Надписи на партах

"Хочу блинов!"
на журфаке МГУ надо бы еще стены сфотографировать. вот где настоящее искусство таится)

Офис недели

так по-yotaвски! совершенно не похоже на офис, находящийся в России. в таком месте работать - одно удовольствие!

Новое место: «Рагу»

разнообразие в меню - хорошее решение. главное, чтобы еда оставалась вкусной. а цены.. бывают и похуже

Клуб «Солянка» ограничивает вход

может быть ввести age control и правильное решение, только не думаю,что от этого что-то больно изменится
и среди 21-летних есть ублюдки похлеще. тут не в возрасте дело, а в том, что у человека в голове. если он аморальный урод, то возраст тут не поможет
Даже возрастное ограничение не помешает, к примеру, тем же ребятам прийти и опять разгромить все нафиг.
Жалкое зрелище, чес слово. Вот она, "элита" молодежи..

Побег на пляж для романтиков)

видели бы вы голубую лагуну на Мальте
пляжи красивые конечно, но ничего особенного)
хотя Крит с белыми песками - очень и очень

Клуб «Солянка» ограничивает вход

а с чего Вы взяли, что это элита?
Элита (от лат. electus, англ. фр. elite — избранный, лучший[1]) — в социологии и политологии — неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению.

по-моему социум с таких вооообще не нуждается, примером никому они не являются, если Вы о том, что у них денег дофига - я очень сомневаюсь, ибо будь это так - они бы не забивались в малюсенькие квартиры по 40 человек, чтобы переночевать там (при этом наверняка разгромив).

Клуб «Солянка» ограничивает вход

*в таких

Клуб «Солянка» ограничивает вход

вы не заметили кавычек рядом со словом

Новое место: Ресторан «Счастье»

есть

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