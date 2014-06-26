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НР

Николай Реутин

На сайте с 6 марта 2010

Комментарии65
Темы0
Посты7
Коротко0
Полуголая правда: Как откровенно одетые официантки работают в мужском баре

Настоящая журналистика.

Всё очень дорого

Все гораздо прозаичнее. Тот кого не раздражают цены, не пишут комментарии.

Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму

Господи, профсоюз, какой-же Владимир молодец.

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты

А куда сходить все это попробовать?

Как всё устроено: Работа чиновника

Такой интересный текст, что я даже на иллюстрации не обращал внимания.

Да простит меня Саша Похвалин.

Где купить кокосовое масло?

В белых облаках есть прекрасное.

Какой бар в Москве лучший?

По будням после работы с друзьями приятно зависать в Лильентале

 

Так же и в Филиале

Бывшего директора парка Горького назначили руководителем парка «Фили»

крутая фамилия

В Москве открылся новый американский дайнер

Было бы совсем круто, если бы вы написали режим работы сего заведения.

Какой бар в Москве лучший?

хаха. а я оказывается был в Лильентале

только я тогда не знал, где я нахожусь)

Какой бар в Москве лучший?

 Лильенталь уже три года, как закрыт....

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты

Time Out Bar, в гостинице Пекин

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты

http://www.the-village.ru/cities/moscow/places/2769-time-out-bar

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