Lilia
На сайте с 19 августа 2008
Моя попытка их испечь провалилась, они сгорели:)
Дело в том, что я почему-то думала, что на момент извлечения из духовки они должны быть уже твердыми, а мои никак не хотели твердеть. И сгорели:)
Попробовала непригоревшую серединку, для меня слишком сладко, так что можно уменьшить количество сахара.
На днях планирую попытку номер 2:)
у меня тоже самое :(
У меня сегодня все получилось) Положила поменьше сахара и достала минут через 10. Первая партия «расплылась», но была хотя бы съедобной. Потом добавила пару ложек муки в тесто и остальные печеньки получились очень вкусными:)
надо будет так попробовать)
тесто по консистенции получилось жидко-липкое и я даже не представляю, как можно его раскатывать, а тем более резать:(
Сливочного масла грамм 90-100 и тогда всё получится) Проверено)
здорово:)
мне уже везут творог:)