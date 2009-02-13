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Lilia

На сайте с 19 августа 2008

Комментарии7
Темы0
Посты1
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Творожные рогалики

здорово:)
мне уже везут творог:)

Chocolate cookies

Моя попытка их испечь провалилась, они сгорели:)

Дело в том, что я почему-то думала, что на момент извлечения из духовки они должны быть уже твердыми, а мои никак не хотели твердеть. И сгорели:)

Попробовала непригоревшую серединку, для меня слишком сладко, так что можно уменьшить количество сахара.

На днях планирую попытку номер 2:)

Chocolate cookies

у меня тоже самое :(

Chocolate cookies

У меня сегодня все получилось) Положила поменьше сахара и достала минут через 10. Первая партия «расплылась», но была хотя бы съедобной. Потом добавила пару ложек муки в тесто и остальные печеньки получились очень вкусными:)

Chocolate cookies

надо будет так попробовать)

Творожные рогалики

тесто по консистенции получилось жидко-липкое и я даже не представляю, как можно его раскатывать, а тем более резать:(

Творожные рогалики

Сливочного масла грамм 90-100 и тогда всё получится) Проверено)