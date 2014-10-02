A. Gamayunova
На сайте с 19 августа 2008
на электроне лего на велике
вход на крестовский в выходной день в принципе платный. у русского человека включается внимание, уважение к себе и окружающим, только после того как он заплатит или сделает хоть что-то, чтобы попасть НА/В, вы можете понаблюдать за этим феноменом. Посмотрите на публику которая приходит на беслатаные события и на те же бесплатные события но после прохождения регистрации, например. Заплатил, запарился - оцениваешь пытаешься получить удовольствие или хотя бы относишься внимательно, не заплатил - относишься наплевательски. Это не цена, это фильтр
Мне кажется что стоит вопринимать это как концерт. Можно дома послушать бесплатно а можно сьездить на опен эйр. Разница очевидна
30 минут на машине по ЗСД.
Нам в прошлом году летом понравилось. Мы гугляли, играли с детьми, сами готовили мясо.
онлайн-трансляция calvert forum на http://calvertforum.ru/
очень красивая Дарина
ну это будет как минимум шаг вперед а не топтание на месте. хоть в какое-тов ремя пусть разрешат для начала
Я прекрасно это понимаю, я как раз из сторонников платы за вход в ЦПКиО. Но мне непонятно, почему этим не ограничивается в данном случае. Все равно маргинальные личности не придут на фестиваль платной ресторанно-кафешной еды. Не понимаю, за что просят плату. Наоборот они вроде должны нас завлечь чем-то к себе.
Цены один в один как в других и места больше в сто раз