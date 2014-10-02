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AG

A. Gamayunova

На сайте с 19 августа 2008

Комментарии28
Темы0
Посты2
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В «Галерее» открылся ресторан самообслуживания Market Place

Цены  один в один как в других и места больше в сто раз

Велофестиваль The Village пройдёт 26 июля в «Петровском Арсенале»

на электроне лего на велике

Гид по фестивалю «О да! Еда!»

вход на крестовский в выходной день в принципе платный. у русского человека включается внимание, уважение к себе и окружающим, только после того как он заплатит или сделает хоть что-то, чтобы попасть НА/В, вы можете понаблюдать за этим феноменом. Посмотрите на публику которая приходит на беслатаные события и на те же бесплатные события но после прохождения регистрации, например. Заплатил, запарился - оцениваешь пытаешься получить удовольствие или хотя бы относишься внимательно,  не заплатил - относишься наплевательски. Это не цена, это фильтр

Гид по фестивалю «О да! Еда!»

Мне кажется что стоит  вопринимать это как концерт. Можно дома послушать бесплатно  а можно сьездить на опен эйр. Разница очевидна

Куратор «Петровского арсенала»: «Мы не соревнуемся с „Новой Голландией“»

30 минут на машине по ЗСД.

Фестиваль «Ода! Еда!» пройдёт 28 и 29 июня на Елагином острове

Нам в прошлом году летом понравилось. Мы гугляли, играли с детьми, сами готовили мясо.

Планы на выходные: 13–15 сентября

онлайн-трансляция calvert forum на  http://calvertforum.ru/

Внешний вид (Петербург): Дарина Казанцева, искусствовед

очень красивая Дарина

Велосипедисты просят пустить их в метро

ну это будет как минимум шаг вперед а не топтание на месте. хоть в какое-тов ремя пусть разрешат для начала

Гид по фестивалю «О да! Еда!»

Я прекрасно это понимаю, я как раз из сторонников платы за вход в ЦПКиО. Но мне непонятно, почему этим не ограничивается в данном случае. Все равно маргинальные личности не придут на фестиваль платной ресторанно-кафешной еды. Не понимаю, за что просят плату. Наоборот они вроде должны нас завлечь чем-то к себе.

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