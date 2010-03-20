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IA

Iryna Aliautdinova

На сайте с 11 марта 2010

Комментарии12
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Париж- сердце Франции

Блин...глюк какой то...фото фообще есть...вчера отображались!сегодня переделаю!

Париж- сердце Франции

ВСе нормально)и я действительно хотела настроить тех кто собирается в дорогу)

Париж- сердце Франции

Ребята а у вас отображаются фотографии в статье?

Париж- сердце Франции

Ну вообще то я описывала в частности именно свои впечатления! И вложила свои эмоции в статью. Уже к середине я использовала общую информацию о достопремечательностях(

Париж- сердце Франции

Чудный сайт))))

Париж- сердце Франции

да,такой он, ПАРИЖ)))

Париж- сердце Франции

нет(