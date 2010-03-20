Iryna Aliautdinova
На сайте с 11 марта 2010
Париж- сердце Франции
ВСе нормально)и я действительно хотела настроить тех кто собирается в дорогу)
Париж- сердце Франции
Ребята а у вас отображаются фотографии в статье?
Париж- сердце Франции
Ну вообще то я описывала в частности именно свои впечатления! И вложила свои эмоции в статью. Уже к середине я использовала общую информацию о достопремечательностях(
Париж- сердце Франции
Чудный сайт))))
Париж- сердце Франции
да,такой он, ПАРИЖ)))
Блин...глюк какой то...фото фообще есть...вчера отображались!сегодня переделаю!