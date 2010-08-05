Helen Green
На сайте с 11 марта 2010
Вейксерф в городе
я научилась кататься прошлым летом - ну что сказать, это здорово)
Целого мира мало
А преподаватели у вас из Франции только? Я итальянский учу, хочется больше общаться
Белый и нежный
много есть разновидностей чизкейков - с малиной очень хорош)
Побег на острова вечеринок
все прекрасно, но может стоит помягче рекламу пристраивать? ну описали остров, ок, люди сами зайдут на сайт, если нужно будет.
Террин из козьего сыра и копченой семги
боги, как красиво, это не еда, а форменный артефакт!)
Целого мира мало
в школе, где я занимаюсь, учителя из разных стран - подруга моя учит английский и испанский, я сейчас начала японским заниматься
в школе, где я занимаюсь, учителя из разных стран - подруга моя учит английский и испанский, я сейчас начала японским заниматься
конечно, когда тебя обучают носители языка, процесс идет гораздо быстрее - уроки интереснее и мотивация выше!
ночью испеку, если найду спаржу)