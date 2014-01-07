вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии44
Темы0
Посты1
Коротко0
Г

Григорий

На сайте с 13 марта 2010

Комментарии44
Темы0
Посты1
Коротко0
Все свои: Лучшее за год

Так всё же "в Купчине" или "в Купчино"?

Маршруты на выходные: 4 загородных направления

Добавьте уже, пожалуйста, новые. :)

Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре

только в октября я был в Национальной Латвийской Опере в Риге, где в буфете цена на шампанское, рижский бальзам было около двух лат (примерно 120 рублей)

Георгиевская лепта: Два года губернаторства Георгия Полтавченко

Мало сделал.

Я очень жду платных парковок в центре и велодорожек. 

Люди в городе: Посетители первого в Петербурге IT-бара

Девушке Аиде априори нужно быть программистом.

Есть вопрос: «Что будет, если поднести к глазу включённый пылесос?»

it will be fun they said.

Клуб «Б1 Maximum» закрывается

чо делать люди?!

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

Нойз, ты можешь писать отличные песни, не подаваясь в политику... Зачем тебе это?

Как уменьшить цену отеля в два раза?

жалко, что сначала снимают деньги, а потом говорят название отеля =(

Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп

я хочу попутешествовать автостопом

Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции

А взрослеть можно и без этого ;)

Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре

за 2 лата разве что Рижское шампанское, в котором шампанского - только название. 

Все свои: Лучшее за год

Именно "в Купчине", а вот в районе Купчино.

Загрузить ещё