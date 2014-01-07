Григорий
На сайте с 13 марта 2010
Маршруты на выходные: 4 загородных направления
Добавьте уже, пожалуйста, новые. :)
Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре
только в октября я был в Национальной Латвийской Опере в Риге, где в буфете цена на шампанское, рижский бальзам было около двух лат (примерно 120 рублей)
Георгиевская лепта: Два года губернаторства Георгия Полтавченко
Мало сделал.
Я очень жду платных парковок в центре и велодорожек.
Люди в городе: Посетители первого в Петербурге IT-бара
Девушке Аиде априори нужно быть программистом.
Есть вопрос: «Что будет, если поднести к глазу включённый пылесос?»
it will be fun they said.
Клуб «Б1 Maximum» закрывается
чо делать люди?!
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
Нойз, ты можешь писать отличные песни, не подаваясь в политику... Зачем тебе это?
Как уменьшить цену отеля в два раза?
жалко, что сначала снимают деньги, а потом говорят название отеля =(
Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп
я хочу попутешествовать автостопом
Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции
А взрослеть можно и без этого ;)
А взрослеть можно и без этого ;)
Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре
за 2 лата разве что Рижское шампанское, в котором шампанского - только название.
Все свои: Лучшее за год
Именно "в Купчине", а вот в районе Купчино.
Так всё же "в Купчине" или "в Купчино"?