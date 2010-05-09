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ДБ

Дмитрий Байрак

На сайте с 17 марта 2010

Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
Carhartt x Charge Fixed Gear Bike

оо, решили вспомнить старую технологию привода и изобрели велосипед. круто

Эмоции гонщицы по маунтинбайку!

да.. на трассе расслабляться нельзя)

ТОП 12 Байков для даунхилла (DH)

что то не понятен смысл статьи. нужно было обзор каждого тогда уж писать

Новое поколение бамбуковых велосипедов

люди уже бредят, и я не верю что ЭТО весит 8 кг.. с этой ужасной планетарной втулкой и карданным валом. а бамбука тут процентов 30-40

ТОП 12 Байков для даунхилла (DH)

как то ни о чём. не просвещённому человеку будет ничего не понятно. а просвещённому и так всё ясно и такая статья не интересна.

GEAR-TO-GEAR

извращение какое то) но есть и свои плюсы

Велокамеры нового поколения

ну судя по их характеристикам думаю держать много будут.
а если бы ещё сама накачивалась ммм.. это уже на гране фантастики (:

Велокамеры нового поколения

ожидаемая цена около 10$

Колесит как колесница

старая тупая фигня. видел ещё год назад

История BMX

стандартная статья которой забит весь интернет

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