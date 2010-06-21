Дим
На сайте с 26 августа 2008
«На Волю!»
интересно, было бы здорово услышать ваши эмоции ) удачи!
«На Волю!»
да, согласен, я такого никогда не видел... очень сильно поразаило
На сайте с 26 августа 2008
интересно, было бы здорово услышать ваши эмоции ) удачи!
да, согласен, я такого никогда не видел... очень сильно поразаило
разные охранные ведомства опять не согласны друг с другом: "Роспотребнадзор призывает жителей Москвы воздержаться от купания в четырех зонах отдыха: Серебряный Бор— 2, Серебряный Бор— 3, а также Бич-клаб и Левобережный."
http://www.gzt.ru/topnews/society/-v-moskve-chetyre-zony-dlya-kupaniya-opasny-dlya-/311175.html?from=reader