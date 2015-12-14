Юля Чурина
На сайте с 31 марта 2010
Весенние тенденции во всем мире
роддом..))) забавно получилось)
Весенние тенденции во всем мире
подробности на slimmers.ru
Свежие салаты, свежие идеи
Пенелопу напоминает) а переигрывает точно..)
Салат из шпината и апельсинов
Ни разу шпинат не видела..) Может, плохо смотрела)
Здоровое питание
http://slimmers.ru/?p=114
http://slimmers.ru/?p=114
основы здорового питания
Весеннее легкомыслие и легкая еда
интересный вариант шавермы!
на фото оч аппетитно!)
Переезжаем из Москвы в Питер на ПМЖ. Есть советы?
в каждое третье воскресенье месяца бесплатны многие музеи москвы))
спасибо за информацию! скучаете, наверное, по Петербургу... про минусы - вы абсолютны правы) но у нас стакан на половину полон ;)
Салат из шпината и апельсинов
Я в Утконосе покупаю и еще видела в Стокманне)
я наоборот переехала из Питера в Москву год назад. и могу сказать, что всегда кажется, что в родном городе все лучше. но если быть объективным, то погода не сильно отличается. Переезжая в Москву, думала, что солнца будет больше, но постоянно общаясь с друзьями в Питере, понимаю, что погода аналогичная, иногда с разницей в 2-3 дня. да, в Питере сильный ветер, но если будете жить не в Приморском районе или не на Ваське, то особо не почувствуете.
нет в Питере предвзятого отношения к москвичам, ерунда. Всегда можно встретить не приветливых. но в Питере гораздо чаще тебе помогут незнакомые люди: объяснят как пройти, даже проводят иногда)) вы тоже не забывайте о том, что стоит с ними быть приветливым))
в Питере все намного дешевле. в центре куча мест, где можно пообедать/поужинать и обойдется это вам раза в 2-3 дешевле, чем в Москве, даже в самых дорогих ресторанах.
Если покупать билеты на сапсан заранее, то можно и за 1800/2600 купить в зависимости от дня. на самолет, действительно, дешевле бывает, но добираться не всегда удобно. в Питере аэроэкспрессов нет.. зато такси дешевле))
можно ходить бесплантно в музеи (в определенные дни), в кинотеатры по некоторым дням, например, 100 р. билет.
а насчет того, что хочется под одеялко.. мне вот в москве всегда хочется спать.. по крайней мере в питере расстояния несравнительно меньше и можно за аналогичный период времени попасть в куда больше мест и переделать кучу дел..
ко всему привыкаешь и во всем можно найти плюсы при желании. при нежелании всегда можно искать минусы.