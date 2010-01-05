Ангел!
На сайте с 31 августа 2008
Кстати настоящая юрта площадью около 40 кв.м стоит около 400 тыс рублей всего
в Росфото можно прикупить очень редкие фотоальбомы, купленные в Европе! ТАм все штучно почти
"Сева, мы любим тебя" - твои нижневартовские фанатки!
Почему нет потока "БУХЛО"?
Купил в РосФото 4 inches - очень доволен цене!
Филадельфия нынче небюджетно!))) кризис на дворе)
А педали ногу отломать не могут?
Я помню в детстве у меня на Мишутке тоже была fixed-gear, вот там было не очень весело с горки ехать с дико крутящимися педалями!
1000 чертей!
Похоже на фарфалле, только форма пасты другая
почему-то об этом волнуются только те, кто на фиксе не ездит). я не слышал, чтобы кому-то ломало ноги. у меня самого таких проблем пока не было. горка должна быть отвесной и нужно выехать на дорогу без тормозов и не владея ни одной из техник торможения, чтобы что-то случилось с ногами.
я не под*бывал! Просто меня это правда интересует
ну ты не обижайся, если что) я собственно серьезно ответил. проблема действительно немсколько надумана. в жизни ее не возникает.
я правда прикнул как это объяснить с технической точки зрения. ведь передача повышающая, это означает что ты крутишь педали в наиболее удобном для себя ритме (то есть около 1 оборота в секунду) а колесо крутится с большой скоростью. то есть при увеличении скорости в два раза (при крейсерской 30 км\ч) педали начнут крутиться всего лишь в два раза быстрее, то есть 2 оборота в секунду. как видишь, не так уж быстро, чтобы отрывать ноги)
НУ да. Я уже понял! На Медвежонке просто передаточное число несколько другое, там педали работали как миксер!
есть флип-флоп втулки, с одной стороны фривил, с другой глухо. просто переворачиваешь колесо на 180 градусов.
со всеми удобствами, надеюсь?)))
согласна!
Хочу чтобы в 2010 было поменьше дизайнеров и стилистов, чем в 2009))))