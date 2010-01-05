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А

Ангел!

На сайте с 31 августа 2008

Комментарии26
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Новогодние обещания

Хочу чтобы в 2010 было поменьше дизайнеров и стилистов, чем в 2009))))

Студия бренда Denis Simachev

Кстати настоящая юрта площадью около 40 кв.м стоит около 400 тыс рублей всего

Куда сходить, что посмотреть

в Росфото можно прикупить очень редкие фотоальбомы, купленные в Европе! ТАм все штучно почти

Питерский ответ рэперу сяве

"Сева, мы любим тебя" - твои нижневартовские фанатки!

Горячие алкогольные напитки с чаем

Почему нет потока "БУХЛО"?

Купить арт-альбом в петербурге

Купил в РосФото 4 inches - очень доволен цене!

Cherry cheesecake

Филадельфия нынче небюджетно!))) кризис на дворе)

Fixed-gear

А педали ногу отломать не могут?

Я помню в детстве у меня на Мишутке тоже была fixed-gear, вот там было не очень весело с горки ехать с дико крутящимися педалями!

Красный Боярский

1000 чертей!

Тальятелле по-средиземноморски с курицей

Похоже на фарфалле, только форма пасты другая

Fixed-gear

почему-то об этом волнуются только те, кто на фиксе не ездит). я не слышал, чтобы кому-то ломало ноги. у меня самого таких проблем пока не было. горка должна быть отвесной и нужно выехать на дорогу без тормозов и не владея ни одной из техник торможения, чтобы что-то случилось с ногами.

Fixed-gear

я не под*бывал! Просто меня это правда интересует

Fixed-gear

ну ты не обижайся, если что) я собственно серьезно ответил. проблема действительно немсколько надумана. в жизни ее не возникает.

я правда прикнул как это объяснить с технической точки зрения. ведь передача повышающая, это означает что ты крутишь педали в наиболее удобном для себя ритме (то есть около 1 оборота в секунду) а колесо крутится с большой скоростью. то есть при увеличении скорости в два раза (при крейсерской 30 км\ч) педали начнут крутиться всего лишь в два раза быстрее, то есть 2 оборота в секунду. как видишь, не так уж быстро, чтобы отрывать ноги)

Fixed-gear

НУ да. Я уже понял! На Медвежонке просто передаточное число несколько другое, там педали работали как миксер!

Fixed-gear
комментарий удалён
Fixed-gear

есть флип-флоп втулки, с одной стороны фривил, с другой глухо. просто переворачиваешь колесо на 180 градусов.

Студия бренда Denis Simachev

со всеми удобствами, надеюсь?)))

Новогодние обещания

согласна!

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