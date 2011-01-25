Артём Руссков
На сайте с 1 сентября 2008
Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно?
"Ведь в клубы ходят не музыку слушать, а потрещать и нажраться."
"Ведь в клубы ходят не музыку слушать, а потрещать и нажраться."
Сами же и ответили на свой вопрос!
Взрывы в московском метро
УБЛЮДКИ, в самый час-пик!!!
Ночная Москва - горит!
Деньги, деньги, деньги, деньги...
Old school скейтбординг в России
Пост СУПЕР! RESPECT Вам, молодцы! Обязательно продолжайте!
Ибица – остров счастья!
Хочу!Хочу!Хочу!Хочу!
Взрывы в московском метро
кто ублюдки? ФСБ?
Взрывы в московском метро
комментарий удалён
Взрывы в московском метро
Кто за всем этим стоит!
Предвыборная компания 2012 началась на год раньше!