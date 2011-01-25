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АР

Артём Руссков

На сайте с 1 сентября 2008

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Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

Предвыборная компания 2012 началась на год раньше!

Ночная смена: Почему в ночной Москве снова стало скучно?

"Ведь в клубы ходят не музыку слушать, а потрещать и нажраться."
Сами же и ответили на свой вопрос!

Volga Around Europe – Interactive Reality Show

В чём ребята путешествуют:
http://www.youtube.com/watch?v=Nb8Z7sv2JAI&feature=player_embedded

Volga Around Europe – Interactive Reality Show

Взрывы в московском метро

УБЛЮДКИ, в самый час-пик!!!

Ночная Москва - горит!

Деньги, деньги, деньги, деньги...

Old school скейтбординг в России

Пост СУПЕР! RESPECT Вам, молодцы! Обязательно продолжайте!

Ибица – остров счастья!

Хочу!Хочу!Хочу!Хочу!

Взрывы в московском метро

кто ублюдки? ФСБ?

Взрывы в московском метро
комментарий удалён
Взрывы в московском метро

Кто за всем этим стоит!