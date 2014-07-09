Гелия Мигулина
На сайте с 1 сентября 2008
Я в восторге от статьи.
Сладко поют..
Это так трогательно, когда юноши готовят)
Как-нибудь опробую этот рецепт.
Я сейчас приготовила их, а так как я делаю это не для кого-то и даже не для себя, то решила сделать не только сердечки, но и грибочки, цветочки и полумесяцы. И наверное, я добавила слишком много муки, потому они совершенно не растеклись, а только набухли. Выглядят аппетитно и пахнут немного жарено.
Спасибо!
А-е, ну круто же)
Желаю приятного аппетита)
Здоровооо))
Не-не-не, это как раз после выпекания. Боюсь, ты крахмал сверху посыпала? Нет, этого делать не стоило. Его нужно посыпать на фрукты после того, как выложишь их в форму.
И ещё, это не тесто, а творожная смесь и поэтому она не принимает коричневого цвета.
Я надеюсь, что ваш лейс откладывается пресимпатичненькими складочками ниже пупка, на боках и бедрах - вы едите лейз
скукота