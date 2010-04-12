Настя Настя
На сайте с 12 апреля 2010
Песочные вкусности за 40 минут
согласна, что решетка радует!)
согласна, что решетка радует!)
по-моему даже всех!))
но только на пироге она у меня с тюрьмой ну ни как не ассорциируется! :)
Песочные вкусности за 40 минут
у меня порой бывают депрессивные приходы.когда пирог с решеткой виднеется мне кучкой сладких убиц за этой самой решеткой ^_^
меня всегда привлекает эта решеточка.всегда!
ну,тюрьма не в счет конечно.
я яблоками кислыми очеь вкусно,а с вишней-вообще умиреть можно!