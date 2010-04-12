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НН

Настя Настя

На сайте с 12 апреля 2010

Комментарии9
Темы0
Посты1
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Песочные вкусности за 40 минут

меня всегда привлекает эта решеточка.всегда!
ну,тюрьма не в счет конечно.
я яблоками кислыми очеь вкусно,а с вишней-вообще умиреть можно!

Песочные вкусности за 40 минут

согласна, что решетка радует!)
по-моему даже всех!))

но только на пироге она у меня с тюрьмой ну ни как не ассорциируется! :)

Песочные вкусности за 40 минут

у меня порой бывают депрессивные приходы.когда пирог с решеткой виднеется мне кучкой сладких убиц за этой самой решеткой ^_^