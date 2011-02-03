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АЖ

Алексей Журавлев

На сайте с 3 сентября 2008

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели

Мне очень понравилась кухня. Особенно маленький столик заточенный под троих членов семьи. И отличное место для чтения и просмотра ТВ. Но после просмотра фотографий у меня осталось несколько вопросов:
Где раковина на кухне? И где у стоит сушилка для посуды?

«Каменные мечи» («Sverd i fjell»)

супер…

Безе или Меренг

Добавлю в рецепты… спасибо за подробный рассказ

Обращение советских лесорубов

Вот еще небольшая подборка снимков из Google maps. http://habrahabr.ru/blogs/free_speech/37108/

Как экономить на авиаперелетах

Немного попиарюсь – советую почитать мой блог о авиаперелетах http://www.migrantbird.ru

Поискать билеты стоит прежде всего по адресу – http://aero.venividi.ru/ По моему мнению – это лучший поиск дешевых авиабилетов по России.

Всего в стране порядка 4х блогов/сайтов, которые занимаются отслеживанием распродаж авиабилетов как в нашей стране, так и по всему миру.

Маркировка E nnn на продуктах питания

Тема стара как мир. Я в далеком 2001 году создал программу “Ingredient” (http://www.ajouravlev.narod.ru/Ingredient1–05.zip), которая позволяла получить подробную информацию по каждой пищевой добавке. Я думал, что с тех пор тема потеряла актуальность, потому что без данных добавок современное производство продуктов питания невозможно. Видимо нет, раз столько комментариев.

Маркировка E nnn на продуктах питания

молодец. возьми с полки огурец

Как экономить на авиаперелетах

о, спасибо, здорово :))

Маркировка E nnn на продуктах питания

net takoi stranici

Квартира недели

вон там, в углу слева - http://www.flickr.com/photos/37109494@N07/5415417307/