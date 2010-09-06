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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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Лида Лида

На сайте с 4 сентября 2008

Комментарии7
Темы0
Посты2
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На линейке: Первоклассники о своем будущем

я хотела стать редактором модного журнала. Причем скетчевого. Но не спроста! Я такой журнал рисовала на сидя скамейке во дворе все время.

Нежный тортик Ла Маркизелла

с натуральным кофе можно поэкспериментировать, но я бы не советовала - будет хрустеть на зубах, а что касается ванильного порошка, то запросто! Разведите с водой (примерно столовая ложка воды на чайную порошка).

Луковый суп из чрева Парижа

черт черт черт...только завтра утром смогу приготовить...жааалкооо!!! спасибо большое))

Нежный тортик Ла Маркизелла

ну я и говорю нашла потом в интернете похожий только с какао. И с фотографией)

Нежный тортик Ла Маркизелла

Зато есть возможность выбрать....

Нежный тортик Ла Маркизелла

нашла нечто подобное в интернете, но там с какао и называется ла маркизелла:) Я бы назвала "Самый нежный из мною пробованных"...А сфотографировать просто не успела....

Классическое фондю «Невшатель»

отличеая статья!спасибо)