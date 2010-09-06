Лида Лида
На сайте с 4 сентября 2008
Нежный тортик Ла Маркизелла
с натуральным кофе можно поэкспериментировать, но я бы не советовала - будет хрустеть на зубах, а что касается ванильного порошка, то запросто! Разведите с водой (примерно столовая ложка воды на чайную порошка).
Луковый суп из чрева Парижа
черт черт черт...только завтра утром смогу приготовить...жааалкооо!!! спасибо большое))
Нежный тортик Ла Маркизелла
ну я и говорю нашла потом в интернете похожий только с какао. И с фотографией)
Нежный тортик Ла Маркизелла
Зато есть возможность выбрать....
Нежный тортик Ла Маркизелла
нашла нечто подобное в интернете, но там с какао и называется ла маркизелла:) Я бы назвала "Самый нежный из мною пробованных"...А сфотографировать просто не успела....
Классическое фондю «Невшатель»
отличеая статья!спасибо)
я хотела стать редактором модного журнала. Причем скетчевого. Но не спроста! Я такой журнал рисовала на сидя скамейке во дворе все время.