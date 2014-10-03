heartart
На сайте с 4 сентября 2008
Теперь уже как буду в Мск, изведаю пару мест) могу вот по Питеру подсказать, кому интересно ;)))
Анна, здравствуйте! Приходите на английский в группу к нам ;)
http://m.vk.com/letsgostudyru
У нас набирается группа ориентировочно с февраля. Звоните: 8-960-242-65-36. Я преподаю сама, все расскажу и посоветую ;) буду рада знакомству!
Есть также сайт, но он пока в пути: letsgostudy.ru
оу, мне уже в Москве неактуально :)) я теперь в Питере и здесь оч много хороших кафе.
Кофе на кухне лидирует - это точно, но! Время ожидания в последний раз у меня составило минут 15. Просто народу было много, но тем не менее. Точно не пару минут. В Смоллдабл вкусный кофе, ну не на троечку нет! Особенно если сравнить с Кофе Хаусом. В последнем же явно хуже.
Ну а почему бы и нет? Посмотреть фото-покомментить :))
http://instagram.com/sizayaptitsa
А ну и по поводу компании в Москве - я ходила на Сокольниках в теннисный клуб "Натен" - там можно и в группе потренироваться, и с тренером. Мой любимый - Саша Кадлубиский.
Все это прекрасно, но люди совсем не понимают знаки на велодорожках ;( сегодня каталась по дорожкам в парке Горького: ни велосипедисты, ни прохожие как будто не видят нарисованных черт и сторон движения. Боюсь, что долго придется учить людей...
Кстати а есть ли где-то еще прокат ракеток кроме столов?
в Кусковском парке еще
Ой, а где именно там?
Там полно столов (не меньше 15 на первый взгляд). Сетку свою надо брать. Контингент вполне приличный и даже приятный, например...
Найти легко следующим образом: если встать прямо напротив фасада большого дворца, но на другой стороне пруда, повернуться на 180градусов (т.е. попой к шедевру классицизма :)) и пойти прямо в лес. Через метров 50 будет искомая площадка со столами.
А еще там рядом есть огороженая волейбольная площадка, а также рядом качалка а-ля "лесной мужЫк" :))
Необходимо помимо велодорожек развивать и культуру движения. И самим велосипедистам в первую очередь. Если есть дорожка надо ехать по ней, а не рядом и если указано направление движения то следовать ему и сигналить пешеходам, если они идут по дорожке.
Естественно, мои слова к велосипедистам тоже относились же, как я и написала: "ни велосипедисты, ни прохожие" - приходилось объезжать некоторых дамочек (чаще всего), которые упорно ехали навстречу рядом по обеим дорожкам.
лечится пока только стеной типа как на мкаде и ту пытаются некоторые умельцы пересечь;)
В прошлом году отлично встретили новый год и провели праздники в Испании, в этом году решила Будапешт и Варшава!