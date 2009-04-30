Daria Flis
На сайте с 8 сентября 2008
Апельсиновая пасха
замените тогда сливками
Апельсиновая пасха
главное чтоб вы не переварили творо а то он будет ка крезина, варить н ебольше 5 минут! в марлю его надо и повесить на кухне наж блюдчем чтобы сте , в холодильник не надо...только после полного приготовления, я лично положила в пластиковые коробочки..без груза)
Апельсиновая пасха
сама пасха должна получится кремовато - оранжевого цвета)
Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки
http://img258.imageshack.us/my.php?image=img4714k.jpg вот такие еще у меня котлетки получились) яркие
Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки
Спасибо :) а то впечатление создалось, что люди тут питаются святым духом и сладостями всякими)
Спасибо :) а то впечатление создалось, что люди тут питаются святым духом и сладостями всякими)
мои любимые)