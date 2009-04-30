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DF

Daria Flis

На сайте с 8 сентября 2008

Комментарии16
Темы0
Посты2
Коротко0
Пирожное «картошка»

мои любимые)

Апельсиновая пасха

замените тогда сливками

Апельсиновая пасха

главное чтоб вы не переварили творо а то он будет ка крезина, варить н ебольше 5 минут! в марлю его надо и повесить на кухне наж блюдчем чтобы сте , в холодильник не надо...только после полного приготовления, я лично положила в пластиковые коробочки..без груза)

Апельсиновая пасха

сама пасха должна получится кремовато - оранжевого цвета)

Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки

http://img258.imageshack.us/my.php?image=img4714k.jpg вот такие еще у меня котлетки получились) яркие

Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки

не за что)

Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки

Спасибо :) а то впечатление создалось, что люди тут питаются святым духом и сладостями всякими)