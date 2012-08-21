samantha_smith
На сайте с 8 сентября 2008
интересно, а во дворах домов в пределах Бульварного кольца жильцам как быть? тоже будут платить за парковки?
зайдите еще в Cosmotheca при случае, возможно тоже найдете что-то новое) Адреса тут.
еще в центре есть бассейн в районе Нового Арбата (ул. Композиторская, 17) 25 м, 5 дорожек. Здесь подробнее про цены и время работы.
вот бы еще tempe туда завезли, раз уж речь зашла об Индонезии
Знаменитый GQ Bar отпраздновал свой День Рождения весело и остроумно!
8 апреля - в День юмора и смеха - при поддержке Табачного Дома Sobranie ресторан GQ Bar отметил свой третий День Рождения.
В этот вечер гостей веселили всеобщие любимцы, авторы уже успевших стать перлами шуток, знаменитая звездная четверка - Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. Благодаря их неиссякаемому обаянию и искрометному юмору на протяжении нескольких часов зрители надрывались от смеха, заряжая атмосферу праздника невероятным позитивом. Веселью не было границ: популярные ведущие приготовили для гостей GQ Bar совершенно новую программу – впрочем, не менее тонкими и по обыкновению добрыми были шутки, рожденные в пылу импровизации талантливых остряков.
За музыкальное сопровождение вечера отвечал хорошо известный московской публике DJ Федор Фомин, а кульминацией праздника стало выступление одной из самых популярных певиц Франции - блистательной Marie Demonte. Ее выступления в La Sass Cafe (Monaco), Le Byblos(St-Tropez) и La Mangeoire (Courchevel) были отмечены критиками, как самые яркие события светской жизни.
Табачный Дом Sobranie уже не первый раз выступает официальным партнером подобных светских мероприятий, предлагая самым взыскательным гостям оценить новую линию премиальных сигарет Sobranie.
В связи с проблемами в документах, с марта, этот бассейн работает только для льготных категорий граждан (только участники ВОВ) как минимум до лета. Потом, обещали, что опять будет открыт для всех за 250 р. за час + справка от врача. А так бассейн отличный - новый, чистый, в хорошем месте и припарковаться можно...
По последним данным обещают открыть только в начале сентября.
В прошлом году решила себя побаловать и набрала в магазине Cosmotheca кремчиков для лица фирмы Amala. Цены там, надо сказать, для меня очень высокие, но я впервые решила на себе не экономить и попробовать дорогую эко-косметику. Набрала на 10 000р (всего 3 небольших тюбика: дневной, маска ночная и крем для глаз), но результата так и не дождалась… И сами кремы имеют не очень приятную жирноватую для меня консистенцию. То ли продукция именно этой фирмы мне не подходит, то ли это просто развод для столичных жителей, готовых потратить кругленькую сумму… Обидно :-(
Tempe - очень специфический продукт, постараемся его поставить, но не уверены, что будет пользоваться спросом.
у меня во дворе дома в ВАО находится ментовка и каждый день до ста человек занимают двор. а вообще я хочу что бы жители ЦАО платили за въезд в ВАО! Почему нет?!
уже была несколько месяцев назад тут новость про пиццематы :)
только неизвестно, установили ли их где-то
На Б.Полянке есть!
к бургерам можно было и автомат с пиццей в компанию)