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samantha_smith

На сайте с 8 сентября 2008

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Коробка передач: 10 вендинговых автоматов в Москве, часть 1

к бургерам можно было и автомат с пиццей в компанию)

Парковка в центре Москвы будет платной

интересно, а во дворах домов в пределах Бульварного кольца жильцам как быть? тоже будут платить за парковки?

Где в Москве купить экокосметику?

зайдите еще в Cosmotheca при случае, возможно тоже найдете что-то новое) Адреса тут.

Есть ли в ЦАО нормальные бассейны?

еще в центре есть бассейн в районе Нового Арбата (ул. Композиторская, 17) 25 м, 5 дорожек. Здесь подробнее про цены и время работы.

На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»

вот бы еще tempe туда завезли, раз уж речь зашла об Индонезии

День Рождения GQ Bar

Знаменитый GQ Bar отпраздновал свой День Рождения весело и остроумно!

8 апреля - в День юмора и смеха - при поддержке Табачного Дома Sobranie ресторан GQ Bar отметил свой третий День Рождения.

В этот вечер гостей веселили всеобщие любимцы, авторы уже успевших стать перлами шуток, знаменитая звездная четверка - Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. Благодаря их неиссякаемому обаянию и искрометному юмору на протяжении нескольких часов зрители надрывались от смеха, заряжая атмосферу праздника невероятным позитивом. Веселью не было границ: популярные ведущие приготовили для гостей GQ Bar совершенно новую программу – впрочем, не менее тонкими и по обыкновению добрыми были шутки, рожденные в пылу импровизации талантливых остряков.

За музыкальное сопровождение вечера отвечал хорошо известный московской публике DJ Федор Фомин, а кульминацией праздника стало выступление одной из самых популярных певиц Франции - блистательной Marie Demonte. Ее выступления в La Sass Cafe (Monaco), Le Byblos(St-Tropez) и La Mangeoire (Courchevel) были отмечены критиками, как самые яркие события светской жизни.

Табачный Дом Sobranie уже не первый раз выступает официальным партнером подобных светских мероприятий, предлагая самым взыскательным гостям оценить новую линию премиальных сигарет Sobranie.

Есть ли в ЦАО нормальные бассейны?

В связи с проблемами в документах, с марта, этот бассейн работает только для льготных категорий граждан (только участники ВОВ) как минимум до лета. Потом, обещали, что опять будет открыт для всех за 250 р. за час + справка от врача. А так бассейн отличный - новый, чистый, в хорошем месте и припарковаться можно...

Есть ли в ЦАО нормальные бассейны?

По последним данным обещают открыть только в начале сентября.

Где в Москве купить экокосметику?

В прошлом году решила себя побаловать и набрала в магазине  Cosmotheca кремчиков для лица фирмы Amala. Цены там, надо сказать, для меня очень высокие, но я впервые решила на себе не экономить и попробовать дорогую эко-косметику. Набрала на 10 000р (всего 3 небольших тюбика: дневной, маска ночная и крем для глаз), но результата так и не дождалась… И сами кремы имеют не очень приятную жирноватую для меня консистенцию. То ли продукция именно этой фирмы мне не подходит, то ли это просто развод для столичных жителей, готовых потратить кругленькую сумму…      Обидно :-( 

На проспекте Мира открылся магазин «Китайские продукты»

Tempe - очень специфический продукт, постараемся его поставить, но не уверены, что будет пользоваться спросом.

Парковка в центре Москвы будет платной

у меня во дворе дома в ВАО находится ментовка и каждый день до ста человек занимают двор. а вообще я хочу что бы жители ЦАО платили за въезд в ВАО! Почему нет?!

Коробка передач: 10 вендинговых автоматов в Москве, часть 1

уже была несколько месяцев назад тут новость про пиццематы :)
только неизвестно, установили ли их где-то

Коробка передач: 10 вендинговых автоматов в Москве, часть 1

На Б.Полянке есть!