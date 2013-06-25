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АМ

Андро Мутели

На сайте с 10 сентября 2008

Комментарии88
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Посты2
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Никольская улица станет пешеходной с 1 августа

http://www.facebook.com/dt.mos.ru/posts/390958154356736

кто-то пиздит?

Пять идей для логотипа Москвы

wow moscow - самый терпимый)

Иностранный опыт: 7 тюрем, ставших общественными пространствами

мы играли концерт на сквоте в итальянском городе Jesi (Йези). концерт был в тюрьме 14 века, в своё время там был казнен джардано бруно.

вот фотография этой тюрьмы сейчас
http://www.erap.an.it/upload/EX%20CARCERI%20FOTO%202.JPG

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

я уже третий год езжу на работу на веле

из марьино до центра.

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

чото на деле намного аппетитней выглядит

Осенние обещания

какой то провал.
18-22 уже по професиям расписали себя.
красавцы.

я панк, обещаю панковать дальше.

Лингвистический жульен

"бык ты гавно, а я человек"
назови так!

Дом-корабль

не о чем

Простая и крутая запеканка

что такое сырые яйца?

Казантип09 на автобусе, весело и вкусно!

щастье!

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

сколько времени у вас занимает дорога?

А вы бы стали ездить на работу на велосипеде?

минут 20-25, если попадаю удачно на светофоры. (средняя в районе 37)

Простая и крутая запеканка

интересный вопрос...
не вареные, не жареные. покупаете в магазине и пользуетесь)

Простая и крутая запеканка

я почему то подумал их надо намочить и не высушить. вот и будут сырые яйца

Простая и крутая запеканка

можно вопрос? вы курите марихуану? )))

Простая и крутая запеканка

нет.

Простая и крутая запеканка

хм..... Даша???

Простая и крутая запеканка

да. мы знакомы разве?)

Простая и крутая запеканка

походу дела да

Простая и крутая запеканка

ну-ка колись)

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

какой сарказм)) у меня вчера заибись получилось, это вы не умеете готовить муа!

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