Андро Мутели
На сайте с 10 сентября 2008
wow moscow - самый терпимый)
мы играли концерт на сквоте в итальянском городе Jesi (Йези). концерт был в тюрьме 14 века, в своё время там был казнен джардано бруно.
вот фотография этой тюрьмы сейчас
http://www.erap.an.it/upload/EX%20CARCERI%20FOTO%202.JPG
я уже третий год езжу на работу на веле
из марьино до центра.
чото на деле намного аппетитней выглядит
какой то провал.
18-22 уже по професиям расписали себя.
красавцы.
я панк, обещаю панковать дальше.
"бык ты гавно, а я человек"
назови так!
не о чем
что такое сырые яйца?
сколько времени у вас занимает дорога?
минут 20-25, если попадаю удачно на светофоры. (средняя в районе 37)
интересный вопрос...
не вареные, не жареные. покупаете в магазине и пользуетесь)
я почему то подумал их надо намочить и не высушить. вот и будут сырые яйца
можно вопрос? вы курите марихуану? )))
хм..... Даша???
да. мы знакомы разве?)
походу дела да
ну-ка колись)
какой сарказм)) у меня вчера заибись получилось, это вы не умеете готовить муа!
http://www.facebook.com/dt.mos.ru/posts/390958154356736
кто-то пиздит?