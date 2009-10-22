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ОИ

Олеся Ива

На сайте с 10 сентября 2008

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Наш Шанхай. Много фотографий

в какое время года и месяц ездили?

LONDON again: PRE-travel guide

где можно список всех необходимыъ окументов на визу посомтреть? достаточно ли брони авиабилетов приглашения и справки с места работы (с переводом)?

куда пойти с 2 по 10 июля - может кто что знает ну кроме Wireless в Гайд парке))

LONDON again: PRE-travel guide

Я 3его июля иду на Blur, 9ого на Oasis. А так если не на концерт - в пятницу в клуб KoKo в Кэмдэне (только обязательно в пятницу))). Я там еще не была, но говорят, что там очень классно, и в основном там обитает вся инди-тусовка. Еще есть VibeBar - похож на Солянку.

Если ты визу получаешь в первый раз, я бы на твоем месте взяла еще справку 2НДФЛ, какое-нибудь подтверждение о регистрации, и если учишься где-то - еще справку оттуда.

Наш Шанхай. Много фотографий

Неделю назад вернулмсь.