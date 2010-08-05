Евгений Аринин
На сайте с 1 мая 2010
Лонг Айленд хорошо когда вместо колы вконец добавляют шампанское!
Огромное спасибо за рецепт. Я, как овсяная душа, пойду сейчас же готовить)
есть идеи на тот счет кто его надоумил провести показ именно там?
Удивительно, что более старый проект CHINA TOWN в районе Ботанического сада так и не был реализован...
кризис, чиновники красную икру предпочли черной...
Второй салат по душе) +!!!!
Хороший пост! о многих "секретах" знал, но все равно открыл для себя что-то новое)
На здоровье!)))
но скорее всего на него всё же была отписана немалая сумма)
Он всегда мечтал провести показ на вокзале, но его не пустили на французский. Через несколько лет смогли договорится о московском вокзале. Скорее всего, потому что шоу проходило в рамках государственного фестиваля искусств. Вообще, его сначала в бане хотели устроить в бане.
Рада, что Вам понравилось.:)
Приятного аппетита!
Важно, чтобы получилась правильная консистенция "теста". Если легко растекается - добавьте геркулес, а если слишком рассыпчатое и плохо выкладывается - можно добавить еще одно взбитое яйцо. Удачи! :)
Фотография смога в Подмосковье. 04.08.10
http://twitpic.com/2bj7c8