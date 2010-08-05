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ЕА

Евгений Аринин

На сайте с 1 мая 2010

Комментарии41
Темы0
Посты3
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Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется)

Фотография смога в Подмосковье. 04.08.10
http://twitpic.com/2bj7c8

Лонг-айленд и яблочно-куриный салат

Лонг Айленд хорошо когда вместо колы вконец добавляют шампанское!

Домашнее овсяное печенье

Огромное спасибо за рецепт. Я, как овсяная душа, пойду сейчас же готовить)

Готье на Казанском

есть идеи на тот счет кто его надоумил провести показ именно там?

В Москве построят Вьетнамский квартал

Удивительно, что более старый проект CHINA TOWN в районе Ботанического сада так и не был реализован...

В мэрии Москвы сломался автомат по продаже красной икры

кризис, чиновники красную икру предпочли черной...

Овощной салат с нутом (&еще1)

Второй салат по душе) +!!!!

КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?

Хороший пост! о многих "секретах" знал, но все равно открыл для себя что-то новое)

Афродизиак для девушек

На здоровье!)))

В Москве построят Вьетнамский квартал

но скорее всего на него всё же была отписана немалая сумма)

Готье на Казанском


Он всегда мечтал провести показ на вокзале, но его не пустили на французский. Через несколько лет смогли договорится о московском вокзале. Скорее всего, потому что шоу проходило в рамках государственного фестиваля искусств. Вообще, его сначала в бане хотели устроить в бане.

Домашнее овсяное печенье

Рада, что Вам понравилось.:)
Приятного аппетита!
Важно, чтобы получилась правильная консистенция "теста". Если легко растекается - добавьте геркулес, а если слишком рассыпчатое и плохо выкладывается - можно добавить еще одно взбитое яйцо. Удачи! :)