вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
K

Ksenia

На сайте с 14 сентября 2008

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
TravelGuide от Look At Me: Кейптаун

Capetown - это действительно чудо света! Лучшее время для поездки - ноябрь - февраль. Погода - земная благодать.
Летела Катарскими авиалиниями через Доху. Перелет хоть и был длинным, но прошел практически незаметно! Спасибо персоналу авиакомпании за созданные условия. :)
Ко всему прочему хотелось бы добавить: несмотря на всю эту красоту, половина населения Кейптауна проживает в трущобах, находящихся за пределами города. Туда организуют экскурсии по будним дням днём. Это абсолютно безопасно. Пожалуй, до сего дня самое большое впечатление на меня произвели именно эти трущобы. Ничего подобного в Европе вы никогда не увидите. В голове что-то щёлкает после увиденного........ начинаешь немного по-другому смотреть на вещи в жизни.

Соль рафинад Kakujio

Квадратиш. Практиш. Гуд. :D

Песто престо!

Ммм… песто!! :)))


Только это лишь один из видов… но от этого не менеее любимый! :)) Люблю его в салате томаты -моцарелла (капрезе, три-колоре etc). :))

Молекулярная кухня

Еда со шприцами у меня совсем что-то не вызывает аппетита. Брррр!

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них

Кабанчик, пингвины и лягушата улыбнули!!! :))

Морковь -фрукт? Это что-то новое…. хотя под определение мальчика подходит – она сладкая, а, значит, вкусная. :)

Песто престо!

Капреееезеее. Ммммммм)