K
Ksenia
На сайте с 14 сентября 2008
Соль рафинад Kakujio
Квадратиш. Практиш. Гуд. :D
Песто престо!
Ммм… песто!! :)))
Только это лишь один из видов… но от этого не менеее любимый! :)) Люблю его в салате томаты -моцарелла (капрезе, три-колоре etc). :))
Молекулярная кухня
Еда со шприцами у меня совсем что-то не вызывает аппетита. Брррр!
Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них
Кабанчик, пингвины и лягушата улыбнули!!! :))
Морковь -фрукт? Это что-то новое…. хотя под определение мальчика подходит – она сладкая, а, значит, вкусная. :)
Песто престо!
Капреееезеее. Ммммммм)
Capetown - это действительно чудо света! Лучшее время для поездки - ноябрь - февраль. Погода - земная благодать.
Летела Катарскими авиалиниями через Доху. Перелет хоть и был длинным, но прошел практически незаметно! Спасибо персоналу авиакомпании за созданные условия. :)
Ко всему прочему хотелось бы добавить: несмотря на всю эту красоту, половина населения Кейптауна проживает в трущобах, находящихся за пределами города. Туда организуют экскурсии по будним дням днём. Это абсолютно безопасно. Пожалуй, до сего дня самое большое впечатление на меня произвели именно эти трущобы. Ничего подобного в Европе вы никогда не увидите. В голове что-то щёлкает после увиденного........ начинаешь немного по-другому смотреть на вещи в жизни.