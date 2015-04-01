morgan
На сайте с 12 мая 2010
Ребята, кто снимает, подскажите, пож-ста, можно ли сдать "убитую" бабушкин стайл квартиру однушку, печальнее, чем на фото в посте 28 т + вода, электр по счетчикам?
обеденный стол - мечта! )
читая коменты всплывает мое любимое "вот поэтому я и не женюсь" (с)
В эту субботу загорали на лежаках в Парке Горького, тоже были напротив нетрадиционные девушки, активно обнимались, целовались и т.п. Это не очень комильфо, не приятно... И дело не в ориентации, такой же дискомфорт от гетеросексульных пар в активной фазе на людях )))))
Периодически делаю ротацию мелодий, не могу долго с одной ходить: Jamiroquai - Little L, Леня Кравитц - It aint over til its over, Verve - Bittersweet Symphony, Air - Playgroud Love, Telepopmusic - Another day
очень рекомендую смеси супов от Ярмарки.
да, самая крутая мужская стрижка с пробором - а-ля Харви Спектр ;)
Вот бы у нас появился "Сырный грузовичок" как в LA ;)
"Английская" версия очень приятная, молодцы!
а ля шон коннери тогда уж
Приведите ее в порядок хоть немного, себя уважайте.
можно, но карма у вас одна...
за 28? если Москва и метро рядом, то теоритически можно, но я бы сделал ремонт тыщ за 100 и сдал бы за 35 тогда.
этим и занимаюсь :)