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morgan

На сайте с 12 мая 2010

Комментарии42Темы1Посты1
Коротко0
Как переделать съёмную квартиру: гид на конкретном примере

этим и занимаюсь :)

Как переделать съёмную квартиру: гид на конкретном примере

Ребята, кто снимает, подскажите, пож-ста, можно ли сдать "убитую" бабушкин стайл квартиру однушку, печальнее, чем на фото в посте 28 т + вода, электр по счетчикам? 

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обеденный стол - мечта! )

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читая коменты всплывает мое любимое "вот поэтому я и не женюсь" (с)

Из «Жан-Жака» выгнали лесбиянок

В эту субботу загорали на лежаках в Парке Горького, тоже были напротив нетрадиционные девушки, активно обнимались, целовались и т.п. Это не очень комильфо, не приятно... И дело не в ориентации, такой же дискомфорт от гетеросексульных пар в активной фазе на людях  )))))

Какая мелодия стоит у вас на звонке телефона?

Периодически делаю ротацию мелодий, не могу долго с одной ходить: Jamiroquai - Little L, Леня Кравитц - It aint over til its over, Verve - Bittersweet Symphony, Air - Playgroud Love, Telepopmusic - Another day

Вегетарианство: за и против. О питательном рационе

очень рекомендую смеси супов от Ярмарки.

да, самая крутая мужская стрижка с пробором - а-ля Харви Спектр ;)

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Вот бы у нас появился "Сырный грузовичок" как в LA ;)

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"Английская" версия очень приятная, молодцы!

а ля шон коннери тогда уж

Как переделать съёмную квартиру: гид на конкретном примере

Приведите ее в порядок хоть немного, себя уважайте.

Как переделать съёмную квартиру: гид на конкретном примере

можно, но карма у вас одна...

Как переделать съёмную квартиру: гид на конкретном примере

за 28? если Москва и метро рядом, то теоритически можно, но я бы сделал ремонт тыщ за 100 и сдал бы за 35 тогда.

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