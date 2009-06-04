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Lola

На сайте с 15 сентября 2008

Комментарии18
Темы0
Посты2
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Мороженое и другие радости от Paul Lowe

мороженое - вот это ice=)

Маковый рулет

Как же много мака в этом рулете) Обожаю) Спасибо за рецепт

Сырные сердечки

Должно быть вкусно) Обязательно попробую. Спасибо за рецепт)

Творожные рогалики

Мне мама такие печеньки готовит, обожаю их)+

Такая нежная брокколи!

я вообще-то не очень люблю броколли, но думаю с чесночным соусом будет вкусно+

ГМО: есть или не есть?

Ужас! А ведь все это - мои любимые фрукты и овощи(

Ленивые вареники

Выглядят как печеньки, обязательно попробую)

ШОКОЛАДНЫЕ ПОЛОСОЧКИ С КАРАМЕЛЬЮ

Выглядит вкусненько, но очень сладко и калорийно.

Термомикс – кухонный комбайн нового поколения

Я давно уже покупала, но это зависит непосредственно от того, кто продает.

Быстрая воскресная паста

Обожаю итальянскую кухню) Спасибо большое за рецепт, обязательно попробую)

Такая нежная брокколи!

Она очень! Еще попробуйте не просто брокколи на пару, а обжарить в панировочных сухарях, например. Просто сама по себе брокколи вкуса вообще не имеет (если не солить и прочим не посыпать), на мой взгляд, конечно), но и без того она нежная. М.б. потому что воды в ней столько )

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