Lola
На сайте с 15 сентября 2008
Как же много мака в этом рулете) Обожаю) Спасибо за рецепт
Должно быть вкусно) Обязательно попробую. Спасибо за рецепт)
Мне мама такие печеньки готовит, обожаю их)+
я вообще-то не очень люблю броколли, но думаю с чесночным соусом будет вкусно+
Ужас! А ведь все это - мои любимые фрукты и овощи(
Выглядят как печеньки, обязательно попробую)
Выглядит вкусненько, но очень сладко и калорийно.
Я давно уже покупала, но это зависит непосредственно от того, кто продает.
Обожаю итальянскую кухню) Спасибо большое за рецепт, обязательно попробую)
Она очень! Еще попробуйте не просто брокколи на пару, а обжарить в панировочных сухарях, например. Просто сама по себе брокколи вкуса вообще не имеет (если не солить и прочим не посыпать), на мой взгляд, конечно), но и без того она нежная. М.б. потому что воды в ней столько )
мороженое - вот это ice=)