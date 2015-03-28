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neudoktor Новиков Алексей

На сайте с 18 сентября 2008

Комментарии6
Темы0
Посты1
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10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы

Как-то ни о чём

Радости тридцатилетия

Все хорошо, только песня совсем не о том. Кризис тридцатилетия - это "несбыча мечт", когда обнаруживаешь себя по уши в работе, семье, etc. И то, куда собирался домчаться, кажется тупиком.

Русские и тут: The Guardian о ресторане Аркадия Новикова

Описание напомнило ресторан BigBen у Пелевина, заполненный глобальными урками

Рождество в Риге

было круто

Винзаводу объявили бойкот

никаких "леворадикальных троцкистских" групп в природе нет,
и быть не может.

Как провести Новый год?

а мы решили свалить в питер к друзьям