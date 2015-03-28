neudoktor Новиков Алексей
На сайте с 18 сентября 2008
Радости тридцатилетия
Все хорошо, только песня совсем не о том. Кризис тридцатилетия - это "несбыча мечт", когда обнаруживаешь себя по уши в работе, семье, etc. И то, куда собирался домчаться, кажется тупиком.
Русские и тут: The Guardian о ресторане Аркадия Новикова
Описание напомнило ресторан BigBen у Пелевина, заполненный глобальными урками
Рождество в Риге
было круто
Винзаводу объявили бойкот
никаких "леворадикальных троцкистских" групп в природе нет,
никаких "леворадикальных троцкистских" групп в природе нет,
и быть не может.
Как провести Новый год?
а мы решили свалить в питер к друзьям
Как-то ни о чём