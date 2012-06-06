Anneta Shargorodskaya
На сайте с 24 мая 2010
Слышала, что в Марриоте на тверской хорошие.
Думаю абонемент будет стоить немеренно.
Печенья безумно вкусные (взяла почти каждый вид на пробу). Хлеб взяла деревенский (50р.). Тоже очень мягкий и свежий, тоже очень понравился (особенно если учесть что я хлеб вообще не ем).
Наконец-то! Надоело, что даже в некурящей зоне пахнет дымом!
Как-нибудь все-таки соберусь туда.
Блин, только д.р. прошел.. Знала бы неделю назад - купила бы там торт.
За капкейком обязательно зайду.
На самом деле фейс контроль - вещь нужная. Но есть и такой фейс, который как-то тупо работает. Когда идешь в клуб в адекватном состоянии, хорошо одет и с отличным настроением, а тебе говорят "Извините, не сегодня" невольно встает вопрос "А когда?". В некоторых клубах вообще грубо посылают говоря что-то типа "Девушки, у нас сегодня закрытая вечеринка и вы не приглашены".
Вообще часто просто непонятно по какому принципу они кого-то пропускают, а другому отказывают (не считаю пьяных и т.н. "гопников").
Мне кажется, что фейс должен быть, но он должен быть объективным.
Статья отличная! Как только прилетаешь в Америку и в Европу - открываются новые миры! А Москва отстает почему-то от всех лет на 5 минимум. У нас Starbucks и то несколько лет назад только появился.
Схема хорошая, дизайн в принципе приятный. Удобно то, что есть алфавитный указатель, т.к. иногда знаешь на какую станцию тебе надо, но не знаешь на какой линии.
Схема "на 2100 год" - вынос мозга.
Да, Москва разрастется в Годзиллу, а Купчино, где было - там и останется (см. верхний край схемы 2100)
)))
Кстати Старбакс приятное заведение ( по сравнению с Кофе хаус), но , как и все ломит аццкие цены по сравнению с Европой
Да, цены в 2 раза больше, а выбор намного меньше.
Им не хватает пробок в будние дни? На тверской куча кафешек и магазинов. Люди туда как раз в выходные и ездят. И как быть людям, которые у Тверской живут? + Непонятно где они хотят эти парковки строить. И как, например, на Большую Дмитровку проехать? Там же одностороннее движение и проехать можно только через Моховую.