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Anneta Shargorodskaya

На сайте с 24 мая 2010

Комментарии34
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Посты1
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Тверскую и Кузнецкий Мост отдадут пешеходам на выходные

Им не хватает пробок в будние дни? На тверской куча кафешек и магазинов. Люди туда как раз в выходные и ездят. И как быть людям, которые у Тверской живут? + Непонятно где они хотят эти парковки строить. И как, например, на Большую Дмитровку проехать? Там же одностороннее движение и проехать можно только через Моховую.

Бранчи в московских ресторанах?

Слышала, что в Марриоте на тверской хорошие.

Фитнес-клубы Мадонны появятся в России весной

Думаю абонемент будет стоить немеренно.

Новое место: Кондитерская «Мадам Буланже»

Печенья безумно вкусные (взяла почти каждый вид на пробу). Хлеб взяла деревенский (50р.). Тоже очень мягкий и свежий, тоже очень понравился (особенно если учесть что я хлеб вообще не ем).

Московские рестораны, кафе и бары отказываются от курения

Наконец-то! Надоело, что даже в некурящей зоне пахнет дымом!

Новое место: Кулинарная школа Meet&Greet

Как-нибудь все-таки соберусь туда.

Новое место: кондитерская Upside Down Cake Cо

Блин, только д.р. прошел.. Знала бы неделю назад - купила бы там торт.
За капкейком обязательно зайду.

Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах

На самом деле фейс контроль - вещь нужная. Но есть и такой фейс, который как-то тупо работает. Когда идешь в клуб в адекватном состоянии, хорошо одет и с отличным настроением, а тебе говорят "Извините, не сегодня" невольно встает вопрос "А когда?". В некоторых клубах вообще грубо посылают говоря что-то типа "Девушки, у нас сегодня закрытая вечеринка и вы не приглашены".
Вообще часто просто непонятно по какому принципу они кого-то пропускают, а другому отказывают (не считаю пьяных и т.н. "гопников").
Мне кажется, что фейс должен быть, но он должен быть объективным.

Чего не хватает в Москве? Часть II

Статья отличная! Как только прилетаешь в Америку и в Европу - открываются новые миры! А Москва отстает почему-то от всех лет на 5 минимум. У нас Starbucks и то несколько лет назад только появился.

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

Схема хорошая, дизайн в принципе приятный. Удобно то, что есть алфавитный указатель, т.к. иногда знаешь на какую станцию тебе надо, но не знаешь на какой линии.
Схема "на 2100 год" - вынос мозга.

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

Да, Москва разрастется в Годзиллу, а Купчино, где было - там и останется (см. верхний край схемы 2100)
)))

Чего не хватает в Москве? Часть II

Кстати Старбакс приятное заведение ( по сравнению с Кофе хаус), но , как и все ломит аццкие цены по сравнению с Европой

Чего не хватает в Москве? Часть II

Да, цены в 2 раза больше, а выбор намного меньше.

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