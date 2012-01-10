Лиана
На сайте с 20 сентября 2008
Романтическое свидание в ресторане ПЭКО
ну и название))
Минимальный тариф на крепкий алкоголь
пейте и не думайте об этом..
Рыбный суп по-португальски
в рецепте сказано, что на 4 порции..
в рецепте сказано, что на 4 порции..
у нас получилось порций 9 не меньше =)
Рыбный суп по-португальски
я заливала водой чтоб скрыло овощи..
Рыбный суп по-португальски
представлен оригинальный рецепт..
представлен оригинальный рецепт..
мне тоже это показалось странным, я варила в общей сумме минут 30-35, получилось отлично (=
Рыбный суп по-португальски
спасибо
Рыбный суп по-португальски
Суп таакой вкусный, что я до вечера (с обеда) убрал всё сам (сам у меня не большой - 57 кг)
Романтическое свидание в ресторане ПЭКО
комментарий удалён
конечно!