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Лиана

На сайте с 20 сентября 2008

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Рыбный суп по-португальски

конечно!

Романтическое свидание в ресторане ПЭКО

ну и название))

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

пейте и не думайте об этом..

Рыбный суп по-португальски

в рецепте сказано, что на 4 порции..
у нас получилось порций 9 не меньше =)

Рыбный суп по-португальски

я заливала водой чтоб скрыло овощи..

Рыбный суп по-португальски

представлен оригинальный рецепт..
мне тоже это показалось странным, я варила в общей сумме минут 30-35, получилось отлично (=

Рыбный суп по-португальски

спасибо

Рыбный суп по-португальски

Суп таакой вкусный, что я до вечера (с обеда) убрал всё сам (сам у меня не большой - 57 кг)

Романтическое свидание в ресторане ПЭКО
комментарий удалён
Романтическое свидание в ресторане ПЭКО

ага )