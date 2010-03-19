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KM

Korj Morj

На сайте с 20 сентября 2008

Комментарии23
Темы0
Посты1
Коротко0
День Святого Патрика в Лондоне

Спасибо, все очень ярко. Хочу жить в Лондоне,

«Чудовищ» прокатили

Копипейстим и отправляем обращение-негодование в пресс-службу КАРО!
http://www.lookatme.ru/flows/kino/posts/84107-my-pokazhem-karo-gde-zhivut-chudovischa
Покажем КАРО, где живут чудовища!

Креативное культурное наследие Москвы

расчленята)))

Аэрофото окрестностей Окленда

Спасибо! Потрясающе!

Амстердам. Кофешоппинг

А у нас неделя Голландии)))
http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/63865-nedelya-v-gollandii

Амстердам. Кофешоппинг

Кофейня + магазин?

Амстердам. Кофешоппинг

Снимать можно)))

Фотографируются они неохотно... Прячутся.

Амстердам. Кофешоппинг

А я пил чай с кокой настоящей)

В Россию приходит Burger King!

А разве не было еще?... Странно...

Ноу Виза

Гаити на карте отмечены не там...

Амстердам. Кофешоппинг

а когда не прячутся,то выходят и дают пизды

Амстердам. Кофешоппинг

в прямом или переносном?)

Амстердам. Кофешоппинг

это уже как повезет, чаще в переносном