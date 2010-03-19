Korj Morj
На сайте с 20 сентября 2008
«Чудовищ» прокатили
Копипейстим и отправляем обращение-негодование в пресс-службу КАРО!
Копипейстим и отправляем обращение-негодование в пресс-службу КАРО!
http://www.lookatme.ru/flows/kino/posts/84107-my-pokazhem-karo-gde-zhivut-chudovischa
Покажем КАРО, где живут чудовища!
Креативное культурное наследие Москвы
расчленята)))
Аэрофото окрестностей Окленда
Спасибо! Потрясающе!
Амстердам. Кофешоппинг
А у нас неделя Голландии)))
А у нас неделя Голландии)))
http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/63865-nedelya-v-gollandii
Амстердам. Кофешоппинг
Кофейня + магазин?
Амстердам. Кофешоппинг
Снимать можно)))
Фотографируются они неохотно... Прячутся.
Амстердам. Кофешоппинг
А я пил чай с кокой настоящей)
В Россию приходит Burger King!
А разве не было еще?... Странно...
Ноу Виза
Гаити на карте отмечены не там...
Амстердам. Кофешоппинг
а когда не прячутся,то выходят и дают пизды
Амстердам. Кофешоппинг
в прямом или переносном?)
Амстердам. Кофешоппинг
это уже как повезет, чаще в переносном
Спасибо, все очень ярко. Хочу жить в Лондоне,