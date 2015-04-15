cure n
На сайте с 23 сентября 2008
ну а следующей статьей будет что-то вроде "Новогодние аксессуары, которые взбодрят самое скучное платье"?
после прочитанного у меня понятие "секс" стало больше походить на "спорт", а тренинги на спорт-зал. Не осуждаю, а скорее приветствую предприимчивых и находчивых, но, простите, это настолько интимное дело, связанное с тончайшими рецепторами, и дело, надо сказать, настолько индивидуальное, как и механизм получения удовольствия каждого...не знаю, правда, мне взгрустнулось...
цены отличные и меню не среднеклассовое)) даже белуга есть!
элитный наркопритон))))
а как же глазурь))
капрезе)
А на ху* читали тогда???
рис - это эстетика, от рождения до приготовления
а я в среду в церматт)) минусуйте меня и ненавидьте)))!!!
Вот именно потому что интимное, об этом нигде и не говорят. И некоторые обо многих вещах даже не догадываются (ну или не задумываются). А иногда и любимый мужчина не знает, что может принести ему удовольствие. Именно поэтому партнеры многих женщин, побывавших на тренингах, говорят что-то в духе: "Я не понял, что именно она делала, но это было великолепно"!
А все эти Николя и Педро названы так просто чтобы разрядить обстановку и снять барьер у обескураженных девушек и женщин, многие из которых даже не думали, что там помимо теории будет еще и практика.
И кто бы что ни говорил, итог-то один - мужчины в восторге ;)
Меньше рефлексии и больше юмора:)))
Кому интимно, тот и не ходит, а кто хочет расширить границы и повысить мастерство, то идет под задачу и получает знания)
Вы путаете психологию и психиатрию :)
Здесь классифицируются люди без патологических личностных изменений. Ганнушкин классифицировал психопатов по типам личностных расстройств. Почувствуйте разницу :)
Пётр Ганнушкин как минимум 6 раз перевернулся в гробу