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cure n

На сайте с 23 сентября 2008

Комментарии22
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Интеллигент против обывателя

Пётр Ганнушкин как минимум 6 раз перевернулся в гробу

Где купить платье для новогодней вечеринки: 9 вариантов от одной до 17 тысяч рублей

ну а следующей статьей будет что-то вроде "Новогодние аксессуары, которые взбодрят самое скучное платье"?

Секс-тренер

после прочитанного у меня понятие "секс" стало больше походить на "спорт", а тренинги на спорт-зал. Не осуждаю, а скорее приветствую предприимчивых и находчивых, но, простите, это настолько интимное дело, связанное с тончайшими рецепторами, и дело, надо сказать, настолько индивидуальное, как и механизм получения удовольствия каждого...не знаю, правда, мне взгрустнулось...

Новое место: «Буфет» при ЦДХ

цены отличные и меню не среднеклассовое)) даже белуга есть!

Задержан владелец клуба We are Family Disco

элитный наркопритон))))

Творческие кластеры: Красный Октябрь

а как же глазурь))

Помидорка на завтрак

капрезе)

Кто с кем встретит Новый год?

А на ху* читали тогда???

Рисовые террасы

рис - это эстетика, от рождения до приготовления

Бюджетные лыжные курорты Европы

а я в среду в церматт)) минусуйте меня и ненавидьте)))!!!

Секс-тренер

Вот именно потому что интимное, об этом нигде и не говорят. И некоторые обо многих вещах даже не догадываются (ну или не задумываются). А иногда и любимый мужчина не знает, что может принести ему удовольствие. Именно поэтому партнеры многих женщин, побывавших на тренингах, говорят что-то в духе: "Я не понял, что именно она делала, но это было великолепно"!

А все эти Николя и Педро названы так просто чтобы разрядить обстановку и снять барьер у обескураженных девушек и женщин, многие из которых даже не думали, что там помимо теории будет еще и практика.

И кто бы что ни говорил, итог-то один - мужчины в восторге ;)

Секс-тренер

Меньше рефлексии и больше юмора:)))

Кому интимно, тот и не ходит, а кто хочет расширить границы и повысить мастерство, то идет под задачу и получает знания)

Интеллигент против обывателя

Вы путаете психологию и психиатрию :)

Здесь классифицируются люди без патологических личностных изменений. Ганнушкин классифицировал психопатов по типам личностных расстройств. Почувствуйте разницу :)

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