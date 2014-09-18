Индира Валеева
На сайте с 4 июня 2010
Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро
на самом деле, а где названия латинницей?
100 вещей, которые нас бесят в Москве
в нерезиновой всего две или три овощебазы, откуда берут овощи ВСЕ торговцы - и рыночные, и супермаркеты, и гипермаркеты. (Фермерскую продукцию не считаем, её единицы и стоит как крыло от самолёта). Короче, кто первый встал - того и тапки. Утром, после завоза, в том же перекрёстке можно в три раза дешевле, чем у ары в палатке, взять хороших помидоров. Да и в перекрёстке сама стоишь выбираешь, а в палатке брюнет с улыбочкой и скидочкой по-любому в пакет гнильцу сунет - продать-то надо!
Эй-эй, палатки овощные не трогайте, а то совсем негде станет нормальные (непластмассовые) овощи покупать