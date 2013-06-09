Катя_ МАРХИ
На сайте с 25 ноября 2007
рыжая квартира с рыжим котом
я как то несла ботинок в ремонт,а сдать не получилось и в итоге он быт забыт в камере хранения одного из клубов,когда забирала на следующий день,сказали,что ставили ставки кто за ним придет и заберут ли вообще)
там еще есть церкви 16 века при въезде в город и очень трогательный краеведческий музей)ну и творчество Церетели повсюду)
из минусов,испорченная вода,тк нормальной канализации нет...
в Гаграх одна улица,точно не заблудишься)
в пансионат можно прийти просить комнату в день приезда...
и там нет интернета,его не так давно отключили,но сочинский мегафон может его заменить)
подрастут,разочаруются во всем этом...а жаль,утопия(
как подросший архитектор говорю...
или вечно будут бумажниками...
я как то села к таксисту у 16 тонн,договорились о цене,довез и схватил за руку,велел все мои небольшие деньги отдать,а с моей комплекцией сопротивляться бесполезно...
а стоял со всеми таксистами,посовещался с коллегам и повез...
хотела поехать без приключений немного переплатив,а вот как получилось..
придите поснимать в мое архитектурное бюро,может после этого оно мне понравится)
минусы это явно зависть)еще раз спасибо за пост!
с схемой можно разобраться в первый же день,главное смотреть какая букава написана на поезде,намного проще московского...только все станции очень похожи,мрачные....
еще забавно смотреть,что ближе к брайтону становится больше людей с русскими газетами)
а еще красная рука на переходах,останавливаться надо каждые 30-40 метров)
нью-йорк быстрее москвы,особенно в метро)
проще московского? Проще чем в Москве в принципе нельзя организовать движение в метрополитене :)
Очень плохо, что в интернет можно выйти только через айфон. Тоже всегда это бесило, так как и у меня отец требует себе его, чтобы выйти в iNternet.
моя купила уже огромный планшето-телефон самсунг и требует скорейшего обучения,а программы ей кто-то добрый в магазине уже все поставил(....а выбирать приложения пальцем она точно осилит,думаю со временем втянется
у моей тоже эта самсунг-лопата. мама выбрала его по принципу - смотреть без очков)
Моя мама не умеет включить комп и не может попасть курсором по никуда,а однажды позвонила мне по скайпу на Бали,сама говорит не поняла как,я ей объяснила до этого в шутку как это делается)))...вот точно ей не надо знать фб и вк,хотя она давно переживает и просит айфон)