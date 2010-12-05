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17 сентября, четверг
Екатеринбург
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И

Илона

На сайте с 25 сентября 2008

Комментарии86
Темы0
Посты2
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Главной причиной пробок чиновники назвали богатство москвичей

Когда автомобилисты Москвы молили решить проблему пробок, люди предполагали под этим многое - увеличение числа парковок, развязок, какие-то решения с дорогами... Но то что правительство будет действовать по методу "нет человека - нет проблемы" едва ли кто-то себе представлял....

Про необычные улицы

Что вы всё кривая, да кривая! Мне вот, например, интересно в самую узкую протиснуться:)

Метро: 5 самых душных станций

А я на таганско-краснопресненской всегда мерзну...

Картофель по-деревенски

Ушла пробовать. Отпишусь о результате:)

Масленица

Я еще щепотку соды кладу. Но саааамую маленькую буквально - на кончике ножа, это для "дырявчетости", как на картинке.
PS ее обязательно нужно погасить каплей лимона:)

How To Make Rainbow Cake

И запивать это дело скиттлз-водкой соответствующих цветов...

Рагу из говядины

Уже несколько раз готовила! Оооочень вкусно!)))

Бездуховность

Вот здесь похожий рицепт, только еще + шоколад. http://www.lookatme.ru/flows/vyipechka/posts/61603-syirno-shokoladnyiy-tort
В итоге я его упростила до вашего. Правда очень вкусно!

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

Вот бы еще быть такой же худенькой, как девушка на постере, после всех этих пончиков!))

Злые щели

Сразу захотелось зажевать пару грешничков:))))

Бездуховность

рецепт*

Бездуховность

М, я похожие рецепты искала по слову "чизкейк", этот не выдавало.

Масленица
комментарий удалён
Масленица

дрожжевые тоже такие. а еще очень вкусные и красивые так называемые красные блины. они тоже дрожжевые, но вместо растительного масла кладут растопленное сливочное масло.

Масленица

а зачем "гасить"?
я лимон не добавляю, получаются пористыми и вроде бы без вкусовых изъянов)

Масленица

Так сода не чувствуется. Все же у нее специфический привкус:)

Картофель по-деревенски

И правда неплохо получилось! Но в этом блюде многое зависит от специй. Одной соли с перцем явно будет не достаточно:)

Метро: 5 самых душных станций

даааа, особенно зимой

Метро: 5 самых душных станций

да вы что? попробуйте сейчас проехаться от пушкинской до выхино с 18.00 до 19.00:)

Про необычные улицы

в родном городе есть улица сантиметров 50 шириной по всей длине, туда даже выходы из домов есть :)

Про необычные улицы

Ого, прекрасно! А что за город такой? :)

Про необычные улицы

Махачкала, но названия улицы я не знаю к сожалению :)

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