Илона
На сайте с 25 сентября 2008
Что вы всё кривая, да кривая! Мне вот, например, интересно в самую узкую протиснуться:)
А я на таганско-краснопресненской всегда мерзну...
Ушла пробовать. Отпишусь о результате:)
Я еще щепотку соды кладу. Но саааамую маленькую буквально - на кончике ножа, это для "дырявчетости", как на картинке.
PS ее обязательно нужно погасить каплей лимона:)
И запивать это дело скиттлз-водкой соответствующих цветов...
Уже несколько раз готовила! Оооочень вкусно!)))
Вот здесь похожий рицепт, только еще + шоколад. http://www.lookatme.ru/flows/vyipechka/posts/61603-syirno-shokoladnyiy-tort
В итоге я его упростила до вашего. Правда очень вкусно!
Вот бы еще быть такой же худенькой, как девушка на постере, после всех этих пончиков!))
Сразу захотелось зажевать пару грешничков:))))
рецепт*
М, я похожие рецепты искала по слову "чизкейк", этот не выдавало.
дрожжевые тоже такие. а еще очень вкусные и красивые так называемые красные блины. они тоже дрожжевые, но вместо растительного масла кладут растопленное сливочное масло.
а зачем "гасить"?
я лимон не добавляю, получаются пористыми и вроде бы без вкусовых изъянов)
Так сода не чувствуется. Все же у нее специфический привкус:)
И правда неплохо получилось! Но в этом блюде многое зависит от специй. Одной соли с перцем явно будет не достаточно:)
даааа, особенно зимой
да вы что? попробуйте сейчас проехаться от пушкинской до выхино с 18.00 до 19.00:)
в родном городе есть улица сантиметров 50 шириной по всей длине, туда даже выходы из домов есть :)
Ого, прекрасно! А что за город такой? :)
Махачкала, но названия улицы я не знаю к сожалению :)
Когда автомобилисты Москвы молили решить проблему пробок, люди предполагали под этим многое - увеличение числа парковок, развязок, какие-то решения с дорогами... Но то что правительство будет действовать по методу "нет человека - нет проблемы" едва ли кто-то себе представлял....