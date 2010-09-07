Алексей
На сайте с 26 сентября 2008
какойто Жириновский от кулинарии...
блин, извиняюсь за ошибки.. это мой первый пост,прошу не судить строго) в будущем обязуюсь так некосячить)
+100 за мелкие подробности.. вспомнил,мелочи.о которых,казалось бы давно забыл))))
оч люблю оба)) и как сказал denisov тоже чредую их))) но если брать JD то предпочитаю Jack Daniels Single Barrel ))
и ещё, неск лет назад привозил из штатов MAker's Mark... советую всем фанатам джека)))
нащёт кольяна.. я бы ещё посоветовал небольшое заведение на перерёстке 1 авеню и 2й стрит(или наоборот))) - точно уже и непомню...) оч достойное место с оч приветливым хозяином..в своё время кажд неделю там бывали...эх(((
ещё наверное стоит упомянуть про air train из JFK(проезд между терминалами),платить помоему за него придёца в любом случае(чесн гря и непомню уже), раньше около 7 баксов стоил,щас незнаю....
да и содержание что-то не цепляет
Метро для Лебедева больная тема, и если символу быть, Тёма будет расстроен(
надо бы на "бизнес-линч" выкинуть.. интересно какие эпитеты Артемий подберёт)