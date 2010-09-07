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А

Алексей

На сайте с 26 сентября 2008

Комментарии29
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Посты1
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Метроша может стать официальным символом метрополитена

надо бы на "бизнес-линч" выкинуть.. интересно какие эпитеты Артемий подберёт)

Slow Food: Здоровое питание против фастфуда

какойто Жириновский от кулинарии...

Old school скейтбординг в России

просим)

Несколько слов о Нью Йорке

блин, извиняюсь за ошибки.. это мой первый пост,прошу не судить строго) в будущем обязуюсь так некосячить)

Мой Нью-Йорк

+100 за мелкие подробности.. вспомнил,мелочи.о которых,казалось бы давно забыл))))

“Jack Daniel's” & “Jameson”

оч люблю оба)) и как сказал denisov тоже чредую их))) но если брать JD то предпочитаю Jack Daniels Single Barrel ))

и ещё, неск лет назад привозил из штатов MAker's Mark... советую всем фанатам джека)))

New York: a third-rate Babylon

нащёт кольяна.. я бы ещё посоветовал небольшое заведение на перерёстке 1 авеню и 2й стрит(или наоборот))) - точно уже и непомню...) оч достойное место с оч приветливым хозяином..в своё время кажд неделю там бывали...эх(((

Особенности Нью-Йорка

ещё наверное стоит упомянуть про air train из JFK(проезд между терминалами),платить помоему за него придёца в любом случае(чесн гря и непомню уже), раньше около 7 баксов стоил,щас незнаю....

Несколько слов о Нью Йорке

да и содержание что-то не цепляет

Метроша может стать официальным символом метрополитена

Метро для Лебедева больная тема, и если символу быть, Тёма будет расстроен(