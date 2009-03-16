Анастасия Осипова
На сайте с 28 сентября 2008
Куда пойти работать, если тебя сократили
А моя подруга решила пойти в Госнаркоконтроль после увольнения, официальная зарплата 10000 р.(это в Питере), зато после поимки очередного наркобарона происходит дележка конфискованных денег и каждый из участвовавших в операции получает свой процент, так что 20-ка в месяц обеспечена)) тоже вариант
Две палочки
Да, мальчики там, что надо! я обычно в Питере хожу в тот, что на Среднем)) Еще радует трансляция фильмов о природе на большом экране и аквариум)) мои любимые – запеченый набор, ням-ням…
Страшно вкусно
черт! именно такой тортик я хочу на свадьбу))
А это я возьму бесплатно!
согласен полностью!
на самом деле настоящие клептоманы воруют не ради денег и вещей - они просто получают кайф от того, что им удалось избежать наказания, которое им грозит при поимке с поличным) при этом вырабатывается адреналин, а он действует как наркотик. люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, тоже ради острых ощущений это все делают, хотя знают, что могут свернуть шею)) говорю на собственном опыте - пробовала и то и другое)