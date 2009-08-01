Ксю
На сайте с 29 сентября 2008
По крайней мере ролл-панде откусывать голову от тела не придётся! :)
Нет-нет! Очень содержательно! :D
это же так калорийно и столько мешанины
к тому же зачем кетчуп, если он делается из помидоров, которые вы тоже используете =)
но с другой стороны, у каждого свой вкус в еде))))
Там тонкая система слоёв. какжжый соус применяется к своему продукту. так что помидор с кетчупом не контактирует. Ну короче там мои больные заморочки! И ещё кетчуп сладенький! :)
минислоеный пирог =)
да уж прям торт! свадебный четырёхъярусный :)
хахаха
и сверху главное не забыть положить коктейльную вишенку))))
я обычно киви украшаю...вишенку я в рассольник кидаю
а еще здорово чесночные зубчики мокать во взбитые сливки. особенно перед тем как с любимым заняться сексом. ооочень повышает потенцию. желание и страсть
хаха, давай завязывать с этим бредом. а то уже спамим))))
батон с томатом рулит!!!!!! на самом деле получилось очень вкусно
Нy не знаю. Привыкла на хлеб кидать ломтик помидора, лука, всё захреначить майонезом с кетчупом, сверху сыр и в микроволновку. Никаких там вилок тебе, паст и хамонов. :) хотя утром этот пост действует по-другому!..
Пошла искать помидор...