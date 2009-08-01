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К

Ксю

На сайте с 29 сентября 2008

Комментарии7
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Pan con tomate

Нy не знаю. Привыкла на хлеб кидать ломтик помидора, лука, всё захреначить майонезом с кетчупом, сверху сыр и в микроволновку. Никаких там вилок тебе, паст и хамонов. :) хотя утром этот пост действует по-другому!..
Пошла искать помидор...

NOT SIMPLY ROLLIN'

По крайней мере ролл-панде откусывать голову от тела не придётся! :)

U. T. B

Нет-нет! Очень содержательно! :D

Pan con tomate
комментарий удалён
Pan con tomate

это же так калорийно и столько мешанины
к тому же зачем кетчуп, если он делается из помидоров, которые вы тоже используете =)
но с другой стороны, у каждого свой вкус в еде))))

Pan con tomate

Там тонкая система слоёв. какжжый соус применяется к своему продукту. так что помидор с кетчупом не контактирует. Ну короче там мои больные заморочки! И ещё кетчуп сладенький! :)

Pan con tomate

минислоеный пирог =)

Pan con tomate

да уж прям торт! свадебный четырёхъярусный :)

Pan con tomate

хахаха
и сверху главное не забыть положить коктейльную вишенку))))

Pan con tomate

я обычно киви украшаю...вишенку я в рассольник кидаю

Pan con tomate

а еще здорово чесночные зубчики мокать во взбитые сливки. особенно перед тем как с любимым заняться сексом. ооочень повышает потенцию. желание и страсть

хаха, давай завязывать с этим бредом. а то уже спамим))))

батон с томатом рулит!!!!!! на самом деле получилось очень вкусно