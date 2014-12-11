Андрей Почечун
На сайте с 29 июня 2010
Единственная причина, по которой я бы сменил страну - климат. Слякоть, морозы и грязь не переношу. Ну а все остальное можно решить.
Поверьте, если вы не собираетесь уезжать и жить на уже имеющийся капитал, жизнь стабильней и лучше у вас вряд ли будет. Мир ведь не делится только на черное и белое)
Ну а если все же решитесь, то никого не слушайте, просто делайте. Деятельного человека переезд в другую страну только подтолкнет к новым свершениям. Даже если этот переезд будет неудачным.
Реакция большинства, когда просят отключить адблок) http://s5.pikabu.ru/post_img/2014/09/18/5/1411022923_555771593.gif
На самом деле, когда все установят себе адблок или другие аналоги, то большинство ресурсов будут терять свое качество или совсем закроются. Тогда будем читать старые добрые газеты.
собирайте группу жильцов, которая наберет не менее 50% подписей от всех квартир в поддержку схемы установки ограждений для тротуара. Этих подписей и поддержки инициативных жильцов хватит, чтобы заставить домоуправление заняться установкой ограждений.
Основные направления бюджетной политики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов....
...на предоставление материнского (семейного) капитала на
22,9 млрд. рублей в 2015 году, на 14,8 млрд. рублей в 2016 году;
источник - http://img.rg.ru/pril/article/99/18/44/ONBP_2015-2017.pdf
Когда я нашел работу своей мечты, я вставал по первому же будильнику. Когда работа мечты уже переросла в каторгу, я стал переводить будильник на 5 минут и больше)
может просто вам нужно найти то занятие, ради которого и спать много не захочется.
Если вы про учет трат, то такой учет мало полезен. Веду финансовое планирование. ФП помогает заглянуть в будущее и увидеть финансовое положение. Учет расходов помогает только узнать об ошибке, которую уже совершил, но никак не предотвратить ее. Да и времени он отнимает значительно больше.
250 тыс. руб в доллары, 250 тыс. руб в евро, 300 тысяч на саморазвитие. Начните учить язык, ремесло или другой способ, который сможет вас выделить в будущем перед работадателем или стенет вторым источником дохода.
К сожалению, 800 тысяч не та сумма, чтобы вкладывать ее в недвижимость, драгметаллы, фондовый или товарный рынок.
Думаю вам следует потерпеть до весны, сейчас не лучшее время для начала своего дела.
А что касается блинной или киоска с шаурмой, то оба варианта рискованы.
Займитесь лучше ремонтом чего-нибудь. Например, домашней техники. Сейчас это будет актуальней.
Могу предложить работу тайного покупателя. За каждый выезд на точку 500 рублей.
Благодарю за мнение!
ну... у таких киосков всегда есть очередь, хоть 1-2 человека. есть человек будет при любом раскладе, даже со сломанным теликом. если цена-качество адекватны, да еще место правильное ( это имеет огромное значение)-поток покупателей будет
Сейчас для этого самое лучше время.
У Вас финансовое планирование возможно без прогноза трат?
учет трат и прогноз трат - разные вещи
В финансовом планировании вы прогназируете траты.
Определяете размер своих доходов, откладываете 10%, вспоминаете про все регулярные траты (кредит, аренда, коммунальные услуги) и определяете финансовые цели на период. После этого определяете сумму, которую можете безбоязненно потратить в неделю. Именно эта сумма и будет идти на траты, которые многие пытаются посчитать.
Бойтесь маленьких доходов, а не больших расходов.
Как раз без учёта трат планирование по сути невозможно.) Чтобы не вспоминать, а посмотреть, СКОЛЬКО же уходит. Ваша методика ясна, спасибо!
Можно подсчитать свои расходы. А можно вести учет своих расходов. В первом случаи вы собираете информацию всего один раз и на этом ваш счет заканчивается. Во втором случаи вы каждую неделю/месяц занимаетесь подсчетом расходов с надеждой, что у вас получится съэкономить или накопить часть денег. Если вы про первый случай, то я с вами соглашусь, без подсчета расходов, спланировать финансовое положение будет трудно. Если вы про второй вариант, то он бысмысленен, так как не поможет решить эти задачи, а только будет отнимать у вас время.
Надеюсь, объяснил.
Имел в виду первый случай, да. Лучше пару раз, конечно, для достоверности.)
Я согласна:) Но в Москве у меня совсем не получается себя замотивировать. Знаю, что хочу сделать какие-то дела утром, которые для меня важны, но всё равно выходит всё как всегда.(
Наверное при любом раскладе дни в Москве больше похожи на рутину, нежели что-то еще
Ок, просто вопрос про целесообразность этих выплат
Ну окей ты запланировал, а как дисцплина то? Отражать расходы по факту надо, так как ты видишь в каком темпе ты движешься, не перевышаешь ли плановое потребление. Просто запланировать, и не сверяться с планом по фактичестки отраженным расходам не получится. Бюжет гибкая вещь и в зависимоти от обстоятельств должен пересматриваться, а накопленные данные по прошлым приодам доп. информация для анализа и принятия решенгия.
В целом согласен. У меня с дисциплиной всё ОК, не смотря на это веду запись и расходов, и доходов.
тем более всегда можно вернуться обратно.. по крайней мере пока можно
поддерживаю!
а последний год еще давление скачет, такие бывают жесткие дни, что люди толпами по врачам ходят. Не 60-летние, а 20-30.
Вы уверены, что психология вам не разонравится, как это было с юриспруденцией?
Как я понимаю, у вас опыт в педагогике? ВОзможно стоит постажироваться в сфере психологии. "Пощупать" изнутри. По-тихоньку набираться опыта, деловых контактов. Когда поймете, что время пришло, то уже с осознанной целью уедите за образованием. К тому времени часть денег своих уже будет побольше и риски будут отчетливее.