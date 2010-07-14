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Вадим Славгородский

На сайте с 12 июля 2010

Комментарии7
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Чаевые. Кому, где и сколько

если не ошибаюсь, пишут "Вознаграждение официанту приветствуется, но всегда остается на Ваше усмотрение"
ну, насчет хамства.. Кто хочет чаевых, тот не хамит

Чаевые. Кому, где и сколько

+1)

Чаевые. Кому, где и сколько

в частный стоматологиях - нет. но , допустим, в тех же парикмахерских да. стоматология относится к разряду дорогих услуг. и чаевые, считаю, там неуместны. вот взять любую страну ..там дают чаевые продавцам в бутиках Burberry, LV, YSL и прочее? тот же самый случай

Чаевые. Кому, где и сколько

у нас народ хочет денег везде и всегда. надбавки не то, что приветствуются, они чуть ли не выпрашиваются!)

Чаевые. Кому, где и сколько

рад, что понравилось!)

Куда пойти работать, если тебя сократили

по-моему очень даже неплохо, но я бы выделил отдельный пункт под курьерную работу!)