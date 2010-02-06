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M♫

Mil_lka ♫

На сайте с 6 октября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты1
Коротко0
Сырно-шоколадный торт

Хранить можно где-то дня 2-3.Думаю он больше этого срока и не задерживается=)

Вкусняшка на чашку

оооууууеее!!!над сделать!завтра Новый Год!!!=)

Рагу из говядины

ммм здорово,над попробовать!=)

Мини-отель по мотивам сериала

с удовольствием бы там остановилась=)

Фуд-стилист Margarette Adams

вииии.......аппетитно то как!!!!пойду поем:)

Картофельные крокеты

вот ёлки!еще одна вкусность....ямиии!:D

Чак-чак – национальное татарское лакомство

ями!!!вкусняка!надо сделать))

Рецепт на каждый день – Рубленые котлетки

ями!!!

Шоколадное пирожное

ммм....над попробовать!!!!:D

Салат «Наслаждение»

ммм....над попробовать!)))

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