Mil_lka ♫
На сайте с 6 октября 2008
Вкусняшка на чашку
оооууууеее!!!над сделать!завтра Новый Год!!!=)
Рагу из говядины
ммм здорово,над попробовать!=)
Мини-отель по мотивам сериала
с удовольствием бы там остановилась=)
Фуд-стилист Margarette Adams
вииии.......аппетитно то как!!!!пойду поем:)
Картофельные крокеты
вот ёлки!еще одна вкусность....ямиии!:D
Чак-чак – национальное татарское лакомство
ями!!!вкусняка!надо сделать))
Шоколадное пирожное
ммм....над попробовать!!!!:D
Салат «Наслаждение»
ммм....над попробовать!)))
Хранить можно где-то дня 2-3.Думаю он больше этого срока и не задерживается=)