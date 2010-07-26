Катя
На сайте с 6 октября 2008
зато ближе к ночи на улице шикарно просто!
очень все это заманчиво
но как то страшновато все равно
Давайте теперь каждый создаст пост про данкин донатс.Их так уже штук 10,сколько можно про них разговаривать.
хороший пост,и фотографии классные и написано с юмором,Гонконг -красивый город
ублюдки.
Усиленный режим работы милиции-опомнились,да что толку сейчас.Надо думать когда все спокойно и проверять всех этих уродов.
И насчет версии что террористы выходцы с северного кавказа,тоже думать раньше было,сначала повпускают всех в мокву,а потом удивляются чему то.
обожемой
ну за чтоооо я не успела переоформить загран
чуть ли не плача смотрела на эти фотографии
они прекрасны
черт возьми,как круто)
Надо отправить куда нибудь родителей и поместить у себя каких нибудь французов или итальянцев)
рисовые пирамиды)
обожаю подобные пляжи,это рай