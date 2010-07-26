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К

Катя

На сайте с 6 октября 2008

Комментарии24
Темы0
Посты1
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Карибы: сигары, ром и монахини

обожаю подобные пляжи,это рай

Жара в Москве продлится еще 5 дней

зато ближе к ночи на улице шикарно просто!

Клуб «Солянка» ограничивает вход

бля.

Уходим в трип практически даром. Update

очень все это заманчиво
но как то страшновато все равно

Dunkin' donuts: контрольная закупка

Давайте теперь каждый создаст пост про данкин донатс.Их так уже штук 10,сколько можно про них разговаривать.

НеДоХипстер едет в Гонконг!

хороший пост,и фотографии классные и написано с юмором,Гонконг -красивый город

Взрывы в московском метро

ублюдки.
Усиленный режим работы милиции-опомнились,да что толку сейчас.Надо думать когда все спокойно и проверять всех этих уродов.
И насчет версии что террористы выходцы с северного кавказа,тоже думать раньше было,сначала повпускают всех в мокву,а потом удивляются чему то.

Лучшие острова Таиланда

обожемой
ну за чтоооо я не успела переоформить загран
чуть ли не плача смотрела на эти фотографии
они прекрасны

Отпуск по обмену

черт возьми,как круто)
Надо отправить куда нибудь родителей и поместить у себя каких нибудь французов или итальянцев)

Рисовые террасы

рисовые пирамиды)

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