Luba Brightside
На сайте с 7 октября 2008
по-моему грех жаловаться на офицантов 16 тонн:)
сколько раз была в запаснике- не понимала зачем им столько территории от забора до клуба. так вот оказывается оно что...
Это все конечно круто, но что бы у нас в стране это было не только у фанатов яблока и обеспеченных людей должно пройти больше чем пара лет
пару лет назад обещали поставить в каждом лифте.
быстрый способ подойтет только тем кто совсем немножко не в форме. да и чем катастрафически худеть за неделю до поездки, лучше не обжиратся целый год всем подряд, и устраивать телу хоть какие-нибудь физические нагрузки.
умереть от наслаждения:)
медвед сейчас заседание начал, по россия24
а я авакадо не люблю. чем бы заменить?
в том году была на параде на арбате-было ооочень холодно,не смотря на то что был уже кажется апрель, и за час на арбате мы потом два отогревались в кофеине.
Пока не знаю. Поэкспериментирую в слудующий раз - скажу. Вообще, лично я очень люблю сладкий перец, его бы добавила, но это кому как.
точно! вкус наверное невероятный
по нтв вещает сейчас