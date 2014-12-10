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Luba Brightside

На сайте с 7 октября 2008

Комментарии85
Темы0
Посты1
Коротко0
Ваш рабочий стол

Дайте жалобную книгу

по-моему грех жаловаться на офицантов 16 тонн:)

Летние веранды

сколько раз была в запаснике- не понимала зачем им столько территории от забора до клуба. так вот оказывается оно что...

Отправлено с iPad

Это все конечно круто, но что бы у нас в стране это было не только у фанатов яблока и обеспеченных людей должно пройти больше чем пара лет

В московский подъездах появится около 100 тысяч камер

пару лет назад обещали поставить в каждом лифте.

КРАСОТА (НЕ) ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?

быстрый способ подойтет только тем кто совсем немножко не в форме. да и чем катастрафически худеть за неделю до поездки, лучше не обжиратся целый год всем подряд, и устраивать телу хоть какие-нибудь физические нагрузки.

Stir-Fried Shrimps & Asparagus

умереть от наслаждения:)

Взрывы в московском метро

медвед сейчас заседание начал, по россия24

Салат с креветками, авокадо и помидорами

а я авакадо не люблю. чем бы заменить?

День Святого Патрика в Лондоне

в том году была на параде на арбате-было ооочень холодно,не смотря на то что был уже кажется апрель, и за час на арбате мы потом два отогревались в кофеине.

Салат с креветками, авокадо и помидорами

Пока не знаю. Поэкспериментирую в слудующий раз - скажу. Вообще, лично я очень люблю сладкий перец, его бы добавила, но это кому как.

Салат с креветками, авокадо и помидорами

точно! вкус наверное невероятный

Взрывы в московском метро

по нтв вещает сейчас

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