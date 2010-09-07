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Валерия Потапенко

На сайте с 20 июля 2010

Комментарии8
Темы0
Посты2
Коротко0
Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!»

London is a miracle.

Старый Новый Париж

Париж прекрасен. Как и любой другой город.

Едьте в Фонтенбло!

Они больше вкусные, чем красивые...поэтому можете представить себе их на вкус...:)

Сентендре – для души. Не для жизни

Почему не получается загрузить фото?(((

10 причин ненавидеть Францию

10-я это да.

Ничего не забыть!

И компьютер.

10 причин любить Францию

Далекая от идеала страна, но если ее рассматривать в чисто туристическом плане, то бродить по ее улицам - одно удовольствие. При чем самое приятное впечатление - от маленьких городков.