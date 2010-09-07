Валерия Потапенко
На сайте с 20 июля 2010
Старый Новый Париж
Париж прекрасен. Как и любой другой город.
Едьте в Фонтенбло!
Они больше вкусные, чем красивые...поэтому можете представить себе их на вкус...:)
Сентендре – для души. Не для жизни
Почему не получается загрузить фото?(((
10 причин ненавидеть Францию
10-я это да.
Ничего не забыть!
И компьютер.
10 причин любить Францию
Далекая от идеала страна, но если ее рассматривать в чисто туристическом плане, то бродить по ее улицам - одно удовольствие. При чем самое приятное впечатление - от маленьких городков.
London is a miracle.