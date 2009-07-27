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На сайте с 8 октября 2008
хехе.. а вообще то Лаос очень прелестная страна. )))
во первых - низкие цены. ниже чем в камбодже или вьетнаме.
во вторых - наличие товаров из Тайланда.
в третьих - оооооочень приятные люди
да и места там очень красивые...
надо было поехать отдыхать туда, а не транзитом..
Например Ванг Вьенг - половина бэкпекеров по ЮВА ходит в майках из Ванг Вьенга - там замечательный "тьюбинг" - катание на автомобильных покрышках по реке, с остановками в прибрежных барах...
да и просто.. мы там провели неделю, занимаясь ничем.. деревня-деревней.. как в той песне, про недельку до второго и комарово )))
короче... не слушайте - езжайте обязательно. чудо страна!
тупить - в ванг вьенг.. смотреть храмы - в луанг пробанг.
кстати.. конкретно пограничный пункт Лао Бао - один из лучших. Там не берут взятки за проход.. на других пунктах (за исключением тайского) - хотят доллар ))))))))
я не люблю )) уехал из москвы и очень рад )))
по поводу попрашаек - так много где в индокитае..
по ценам - более гуманно в индийских Гималаях, на севере, Дарамсала та же, перевалы Ротанг, Кунзум.. озеро Чандратал.., при тех же видах. на самом деле, там даже более богато по видам ))
если, конечно, нет идеи отметиться именно в Тибете. ))
был там. пост, к сожалению, ни о чем.
ни про символ города - японский мостик с встроенным храмом, ни про богайтейший фактурным материалом местный рынок...
лишь про наличие "руин" (местный аналог Ангкор Вата) и "мраморных гор" (наглядно иллюстрирующих концепцию У-Син) и пару коктейлей.
Фотки там можно сделать гораздо интереснее.
баян трехмесячный!
помню мы так по гималаям катались.. да, жутковато. Особенно когда прошел дождь. Мы были на автобусе - там где серпантинт начинает новую петлю, дорога разворачивается на 180 градусов. Так вот дорога размыта. Автобус пытается въехать и не может - начинает сползать назад.. отъезжает по максимумуму и "с разбега". При этом туман, да, видно на метро 2 максимум.... И гриф кстати неподалеку сидит и смотрит, мол ну-ну.. обед привезли :)
мы сидели потихонечку пели ом мани падме хум, но пели так, как будто это "спаси и сохрани" ))))
Ну, я не был поражён мостиком японским и рынком, поскольку это было уже десятое место во Вьетнаме. С удовольствием посмотрю на более интересные "фотки", которые вы там сделали. Спасибо.
хотя, Тибет конечно - маст визит! ))
Тибетский трип был частью большого путешествия по Китаю) Конечно, я бы хотела побывать и в Индийских Гималаях, но, нам, дальневосточникам, проще и дешевле попасть в эти горы со своей стороны, то бишь с китайской :)
куда если не секрет?
тайланд
))))))))В Тайланде хорошо радоваться))))
пара фоток (панораммы) из Ванг Вьенга - кликабельные:
Тупить, на мой взгляд не совсем отдых. Но в целом я, конечно, не буду спорить с тем, что где-то в Лаосе можно отдохнуть и кому-то в Лаосе понравится.
а что, модно нынче писать матом, с ошибками и без уважения к читателям?