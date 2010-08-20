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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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L-

Litya -

На сайте с 12 октября 2008

Комментарии43
Темы0
Посты2
Коротко0
Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

прям как у Бунина!

Тайланд: street food culture

Как я траванулась в Тае всей этой "вкуснятиной"-никогда не забуду-2 дня не могла даже пониматься с кровати!!!

Квартира Паяма Шарифи

меня смутил только кухонный гарнитур голубого цвета(

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

О БОЖЕ!!!!!Я ПРОПАЛА!!!!!!!!!!!Я ДОНАТЗАВИСИМА!!!!!!!!

Чизкейк-обманка)

Где ссылка на Нику?

В Nobu на Большой Дмитровке теперь есть мастер-классы

Как туда попасть?

Лучшие пляжи мира

Как поднимает настроение!И развивает фантазию!И добавляет решительности .....

Ноу Виза

Кстати, на карте не отмечена БРАЗИЛИЯ!!!!!!!!Мы можем без визы в Рио)))))))

Сердечки любимым

Ленточки покорили!)Только что сделала из того что было(кофе добавила,а корица в немолотая была - натерла!Щепотку!)Вообщем быстро и не сложно!

Tartelette или аппетитное искусство

Быстренько просыпаюсь и в кондитерскую!!!!!На раз два три

Ноу Виза

пока еще не можем, а когда сможем непонятно.... они только подписали а когда действовать начнет - непонятно(

Ноу Виза
комментарий удалён
Ноу Виза

оу йеееее!!! надо будет еще тогда сгонять!

Ноу Виза
комментарий удалён
Квартира Паяма Шарифи

да кухня выглядит словно вставной зуб. узенькие дверцы фасадиков и дешевая мойка со смесителем.*фубл* а в остальном квартира прекрасна. я бы вдул

Тайланд: street food culture

Хорошо, что открытый фрукт "дуриан" в отель с собой не принесли, а иначе не миновать беды.....

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