Litya -
На сайте с 12 октября 2008
Как я траванулась в Тае всей этой "вкуснятиной"-никогда не забуду-2 дня не могла даже пониматься с кровати!!!
меня смутил только кухонный гарнитур голубого цвета(
О БОЖЕ!!!!!Я ПРОПАЛА!!!!!!!!!!!Я ДОНАТЗАВИСИМА!!!!!!!!
Где ссылка на Нику?
Как туда попасть?
Как поднимает настроение!И развивает фантазию!И добавляет решительности .....
Кстати, на карте не отмечена БРАЗИЛИЯ!!!!!!!!Мы можем без визы в Рио)))))))
Ленточки покорили!)Только что сделала из того что было(кофе добавила,а корица в немолотая была - натерла!Щепотку!)Вообщем быстро и не сложно!
Быстренько просыпаюсь и в кондитерскую!!!!!На раз два три
пока еще не можем, а когда сможем непонятно.... они только подписали а когда действовать начнет - непонятно(
оу йеееее!!! надо будет еще тогда сгонять!
да кухня выглядит словно вставной зуб. узенькие дверцы фасадиков и дешевая мойка со смесителем.*фубл* а в остальном квартира прекрасна. я бы вдул
Хорошо, что открытый фрукт "дуриан" в отель с собой не принесли, а иначе не миновать беды.....
прям как у Бунина!