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julietka

На сайте с 14 октября 2008

Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
«Parisienne» – Абсолютно французский магазинчик, о котором постоянные покупатели из жадности никому не рассказывают, оставляя все для себя

В Parisienne поступила весенняя коллекция!