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julietka
На сайте с 14 октября 2008
Комментарии
3
Темы
0
Посты
1
Коротко
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24 февраля 2009 В 19:52
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«Parisienne» – Абсолютно французский магазинчик, о котором постоянные покупатели из жадности никому не рассказывают, оставляя все для себя
В Parisienne поступила весенняя коллекция!
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В Parisienne поступила весенняя коллекция!