Катерина Дмитриева
На сайте с 25 августа 2010
Сколько украинцев попросили убежища в России
около триллиона
Я разрешаю вам любить детей
Какой удивительный, полный человеколюбия пост. Класс.
А давайте знакомиться визуально
А вот и я.
Институт мрака
У Лили Брик, например. Больше нервотрепки, кажется :)
Институт мрака
если женщине попались два нормальных мужчины - то будет ей частый разнообразный секс
Институт мрака
это где ты такое видел-то?
Я так понимаю, что плюс жизни с двумя девушками — устроенный быт. Жуткая банальщина, конечно, но все же. А каковы плюсы жизни с двумя мужчинами? У кого-то был опыт?