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КД

Катерина Дмитриева

На сайте с 25 августа 2010

Комментарии5
Темы0
Посты2
Коротко0
Институт мрака

Я так понимаю, что плюс жизни с двумя девушками — устроенный быт. Жуткая банальщина, конечно, но все же.  А каковы плюсы жизни с двумя мужчинами? У кого-то был опыт?

Сколько украинцев попросили убежища в России

около триллиона

Я разрешаю вам любить детей

Какой удивительный, полный человеколюбия пост. Класс.

А давайте знакомиться визуально

А вот и я.

Институт мрака

У Лили Брик, например. Больше нервотрепки, кажется :)

Институт мрака

если женщине попались два нормальных мужчины - то будет ей частый разнообразный секс

Институт мрака

это где ты такое видел-то?