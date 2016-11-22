hom_how
На сайте с 30 августа 2010
Стартовых затрат нет, то без связей не получишь ни одного клиента; то есть данный вид бизнеса все же не назвать "открытым". Или серьезный рекламный бюджет, или серьезные связи в отрасли - необходимы.
Кипяток-то здесь не нужен - только сливки, никакой воды. Иначе вкус будет не таким нежным, получится вместо панакотты - молочный холодец)
Молоко не пробовала... Наверное, оно не схватится - слишком мало жирности. А вот желатина нужно больше, чайную ложку на 300 мл сливок. Сейчас откорректирую рецепт.
У меня нож широкий) Раз у кого-то получилось слишком жидко, а к кого-то, наоборот, плотно, я обещаю завтра устроить приготовление панакотты в тестовом режиме, и здесь подробно отписать!
на здоровье)
Статья, точнее будет назвать этот текст культурологическим эссе, посвящена "богатой интеллигенции"... And so what? Вспомните начало XX века: акмеисты, "Бродячая собака", Гумилев между Абиссинией и Сорбонной... Кем он был? Випстером, конечно!
Фильм "Джули и Джулия" смотрели? А книжку читали?
Вот она, вечная идея научить всех готовить) И это при том, что только в русском ЖЖ несколько сотен подобных блогов.
Довольно странная "сенсация". Очень рекламная на пустом месте)
А меня всегда интересовало, почему грибы у Метро (солидные такие боровики!) продают выкрученными, с целой ножкой... Надеюсь, покупатели сознают, что распознать червивый гриб можно только по ножке со срезом)
Я знаю, что в северных регионах грибы продают без ножек по причине того, что ножки там не едят, выбрасывают, считая не деликатесными..У них грибов много и они могут себе позволить кушать одни шляпки:)
Всё верно.
Если у тебя голова работает как надо, и ты не просто в неё еду ложишь, то организовать старт такого проекта, без вложений и связей вполне реально, и не так сложно как кажется привыкшим сидеть на диване и рассуждать о несправедливости жизни бездарям!
Понятие "литература" само по себе аморфно; вооружась некоторым набором логических последовательностей и словарных определений, можно доказать, что тарелка с надписью ikea тоже может считаться литературой. Но я все-таки очень рада, что пока эти товарищи "создают новые смыслы и пространства текстов", Полозкова, Кудряшева и т.п., пишущие всего лишь в жалкую рифму, могут собрать зал на 1000+ человек, а герои данной статьи не соберут и 50. У меня все.