М
марина
На сайте с 20 октября 2008
Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии
у нас вроде как демократия да? свобода слова и всё такое... никаких расистских и пр. высказываний она не употребляла, в том числе нецензурную лексику (кроме как в цитатах) всё обосновано... Вы о чём вообще спорите? Неужели вы правда считаете серые стены и кожаные диваны проявлением крайнего вкуса и дизайнерского чутья?
Порно-словарь
вполне целомудренный набор)
Термомикс – кухонный комбайн нового поколения
а сколько стоит? я найти не могу на сайте)
в предыдущей интерпретации квартира тоже была совсем неплоха