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марина

На сайте с 20 октября 2008

Комментарии26Темы2Посты1
Коротко0
Квартира недели: Костянский переулок

в предыдущей интерпретации квартира тоже была совсем неплоха

Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии

у нас вроде как демократия да? свобода слова и всё такое... никаких расистских и пр. высказываний она не употребляла, в том числе нецензурную лексику (кроме как в цитатах) всё обосновано... Вы о чём вообще спорите? Неужели вы правда считаете серые стены и кожаные диваны проявлением крайнего вкуса и дизайнерского чутья?

Порно-словарь

вполне целомудренный набор)

Термомикс – кухонный комбайн нового поколения

а сколько стоит? я найти не могу на сайте)