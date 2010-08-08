вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
K

Korinna

На сайте с 30 ноября 2007

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Сладкий кукурузный суп с курицей

спасибо)

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

а на счет жары, по внимательней с рыбой нужно быть. рыба портится очень быстро и шансы схлопотать отравление очень возросли

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

да уж, после бараньей головы я еще не скоро смогу есть мясо...надеюсь, что никогда не смогу...

Метро: 5 самых душных станций

надеюсь когда-нибудь хоть кто-нибудь додумается выпустить рекламу дезиков\влажных салфеток\ и любых других очищающих\освежащих средств для потных мужчин в общественном транспорте. жара и духота и даже бомжы, которым негде помыться и неначто купит дезик и влажные салфетки не сравняться с этими, даже не знаю, каким словом их назвать...уххх, как я сердита))))))))

Квартира недели: Костянский переулок

железные ведерки вместо обычных горшков для цветов, воздушные окна и зеркало в полный рост у входной двери...круто))
идею с ведерками, пожалуй, возьму на заметку)))

Новое место: кафе-кинозал Dome

на фотках смотрится приятно, холодновато, но сходить хочется
кресла понравились

Как получить максимум удовольствия от похода в ресторан

хм...странно, но после этого поста в ресторан идти не хочется вовсе...

Курица с ананасами в сливочном соусе карри

а что это за специальная (звучит, как секретная))) приправа для курицы?

Свежие салаты, свежие идеи

Пенелопа Канделаки)))

Помидорка на завтрак

а если еще песто добавить!!!
и чуть чуть. совсем каплю бальзамического уксуса...)))
хотя на мой взгляд это скорее обед

Курица с ананасами в сливочном соусе карри

и правда, в ней нет ничего секретного "специальная" в данном контексте использовал как целенаправленно для курицы. :) в личных галереях есть фотоотчёт, на одной из фотографий эта приправа фигурирует :)

Загрузить ещё