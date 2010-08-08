Korinna
На сайте с 30 ноября 2007
а на счет жары, по внимательней с рыбой нужно быть. рыба портится очень быстро и шансы схлопотать отравление очень возросли
да уж, после бараньей головы я еще не скоро смогу есть мясо...надеюсь, что никогда не смогу...
надеюсь когда-нибудь хоть кто-нибудь додумается выпустить рекламу дезиков\влажных салфеток\ и любых других очищающих\освежащих средств для потных мужчин в общественном транспорте. жара и духота и даже бомжы, которым негде помыться и неначто купит дезик и влажные салфетки не сравняться с этими, даже не знаю, каким словом их назвать...уххх, как я сердита))))))))
железные ведерки вместо обычных горшков для цветов, воздушные окна и зеркало в полный рост у входной двери...круто))
идею с ведерками, пожалуй, возьму на заметку)))
на фотках смотрится приятно, холодновато, но сходить хочется
кресла понравились
хм...странно, но после этого поста в ресторан идти не хочется вовсе...
а что это за специальная (звучит, как секретная))) приправа для курицы?
Пенелопа Канделаки)))
а если еще песто добавить!!!
и чуть чуть. совсем каплю бальзамического уксуса...)))
хотя на мой взгляд это скорее обед
и правда, в ней нет ничего секретного "специальная" в данном контексте использовал как целенаправленно для курицы. :) в личных галереях есть фотоотчёт, на одной из фотографий эта приправа фигурирует :)
спасибо)