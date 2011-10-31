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MM

Maria Mrkva

На сайте с 20 октября 2008

Комментарии5
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Посты1
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Пирог с сыром и грибами

в одно из воскресений высоцкую смотрела и отметила его сразу тут)
а за плагиат фотографии уж прости, но такая она аппетитная)

Новое место: кондитерская «Бизе» (Петербург)

была там, все здорово и замечательно, НО: тортики и пироженки там вразвес и цены на тортики там указаны за 100 грамм (официанты об этом не предупреждают), поэтому чек за вечер был в 3 раза больше той суммы, на которую я рассчитывала. поэтому, уважаемые, будьте внимательны, если вы ограничены финансово- берите чай и булочки, за тортики придется потом посуду мыть)

Отчет о путешествии по Америке осенью 2010

изверги, невозможно работать...)
офигительный отдых, искренне рада за вас, вдохновилась сама, начинаю копить)

FFTAD ART CLUB

какая славная история.)

Лофт проект Этажи

меня звали, а я не пошла..

я-тупик..(

Лофт проект Этажи

так а что теперь мешает? там постоянно новые выставки, мероприятия, кино по средам…