Maria Mrkva
На сайте с 20 октября 2008
Новое место: кондитерская «Бизе» (Петербург)
была там, все здорово и замечательно, НО: тортики и пироженки там вразвес и цены на тортики там указаны за 100 грамм (официанты об этом не предупреждают), поэтому чек за вечер был в 3 раза больше той суммы, на которую я рассчитывала. поэтому, уважаемые, будьте внимательны, если вы ограничены финансово- берите чай и булочки, за тортики придется потом посуду мыть)
Отчет о путешествии по Америке осенью 2010
изверги, невозможно работать...)
изверги, невозможно работать...)
офигительный отдых, искренне рада за вас, вдохновилась сама, начинаю копить)
FFTAD ART CLUB
какая славная история.)
Лофт проект Этажи
меня звали, а я не пошла..
я-тупик..(
Лофт проект Этажи
так а что теперь мешает? там постоянно новые выставки, мероприятия, кино по средам…
в одно из воскресений высоцкую смотрела и отметила его сразу тут)
а за плагиат фотографии уж прости, но такая она аппетитная)